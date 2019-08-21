Юная благовещенка привезла третье место с международного вокального конкурса

Благовещенка Владислава Ежова впервые приняла участие в 14-м открытом Международном фестивале детского, юношеского и взрослого творчества под названием «У самого Черного моря». 13-летняя девочка выступала в номинации вокальное исполнительство, где удостоилась звания лауреата 3 степени. Она была единственной представительницей Амурской области.

Как отмечают организаторы, фестиваль направлен на содействие здоровому и полноценному отдыху творческих личностей, а также на выявление и поддержку новых дарований, расширение культурного межнационального сотрудничества. Ежегодно он проводится на побережье Чёрного моря в городе-курорте Сочи.

Десятая смена международного фестиваля началась 15 августа и продлилась до 21 августа. Всего в нем участвовало около 250 человек из разных городов и стран. Несколько участников было из США.

Выступления в этом году проходили на летней сцене концертного зала. В день открытия шел дождь, из-за которого отменили торжественное начало. В конкурсный день дождь только усилился, но мероприятие отменять не стали.

Благовещенка Влада Ежова долгое время занимается вокалом индивидуально с преподавателем, также она состоит в вокальной группе из шести девочек под названием «Гёрл Бэнд V_MESTE». О конкурсе мама и дочь узнали весной этого года. Они поняли, что участие в нем необходимо для дальнейшего развития Владиславы, и приняли решение ехать в Сочи.

«С весны, когда мы узнали, что есть такой конкурс и что туда едут дальневосточники и добиваются результатов, мы тоже решили попробовать свои силы. Стали готовиться», – сообщила мама Владиславы.

Юная вокалистка раскрыла свой талант и показала профессиональные навыки вокального мастерства. Мама Влады записывала на видеокамеру все выступления дочери. После концерта она отправила их преподавателю, который сообщил, что у девочки заметно волнение, но оно никак не повлияло на мастерство исполнения.

«Мы руководителю по вокалу отправили видео, он дал свой комментарий и сказал, что волнение, безусловно, присутствует, но в основном получилось все хорошо. Как учили, все так и получилось», – с радостью поделилась Татьяна Васильевна.

В возрастной категории 12-13 лет было 30 участников, и все они были сильны по-своему. Девочка ощущала конкуренцию, но не сошла с дистанции и продемонстрировала свои навыки, которые она нарабатывала в течение нескольких лет.

«Конечно, мы верили в победу, но доля сомнения всё-таки присутствовала. Когда я общалась с организаторами конкурса, мне сказали, что участников в категории дочери будет 30 человек. То есть получается всего три победных места, и 30 участников на эти три победных места. Это был достаточно большой конкурс», – поделилась Татьяна Васильевна.

Участникам в каждой номинации и возрастной группе присуждали звания: гран-при, лауреат I, II, III степени, дипломант I, II, III степени. Всем участникам вручали памятные подарки, а победителям присуждали специальные призы и награды.

«Сначала поздравляли лауреатов и дипломатов. Потом пошли лауреаты 3-й степени. Номинаций было очень много: народный вокал, эстрадный вокал, коллективное пение, дуэты, трио, соло. И в числе всех называют имя Влады. Я смотрю, у нее глаза округляются, улыбка плывёт к ушам», – поделилась мама.

У победителей и призеров конкурса-фестиваля теперь есть уникальная возможность льготного поступления в Российский государственный педагогический университет имени А.С. Герцена (Санкт-Петербург) и Институт современного искусства (Москва). Владислава обязательно воспользуется этой возможностью, сказала мама. Девочка ещё до конкурса планировала получать высшее образование в Санкт-Петербурге или Москве и развиваться в музыкальном направлении.

Кроме того, после победы на фестивале «У самого Черного моря» Владиславу пригласили участвовать в другом конкурсе, который должен был пройти на следующий день. «После нашего конкурса к нам подошла менеджер другого конкурса и пригласила принять участие в нём. Она сказала, что ей очень понравилось, как пела Влада», – добавила Татьяна.

Конкурс, в котором будет участвовать юная певица, называется «Хрустальная магнолия». Это международный фестиваль для молодых исполнителей, который также проходит в Сочи. Он состоится сегодня, 21 августа.

Девочка и дальше будет посещать подобные мероприятия. Вместе с мамой они приняли решение приехать в Сочи на следующий год, чтобы снова участвовать в международном фестивале.