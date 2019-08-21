Амурская область останется под покрывалом дождя: прогноз погоды на 22 августа

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22 августа в Амурской области будет по-прежнему облачно. По северу – с прояснениями, по южным и местами по северным районам – дожди, слабые дожди, местами с грозами. Ночью и в утренние часы в отдельных районах туман.

Ветер восточный, северо-восточный, его скорость составит 3-8, с усилением до 14 метров в секунду. Температура ночью опустится до 11...16, местами по северу – до 5...10. Днем поднимется до 19...24 градусов.

В Благовещенске облачно, временами дождь. Северо-восточный ветер разгонится до 7-12 метров в секунду. Уличные термометры покажут 14...16 ночью и около 20 градусов днем, сообщает Амурский гидрометцентр.