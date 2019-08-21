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сегодня, 13:15 0

Амурская область вошла в число регионов с высокой пожарной опасностью

Амурская область вошла в число регионов с высокой пожарной опасностью
Фото: meteoinfo.ru

Гидрометценрт России опубликовал данные о пожарной опасности в лесных массивах страны на 20 августа. Среди перечисленных регионов, где существует чрезвычайная пожарная опасность, есть и Приамурье.

«Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность в Мурманской области, Южном федеральном округе, Ставропольском крае, Дагестане, на юге Приволжского федерального округа, в Ханты-Мансийском а.о., Тюменской, Омской областях, на западе Томской и Новосибирской областей, востоке Эвенкии, севере Бурятии, в Якутии, на западе Амурской области и Чукотского а.о., в Магаданской области», – говорится в информационном сообщении Росгидромета.

Кроме того, Приамурье упомянуто среди регионов РФ, где на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом лесные пожары. Судя по информации ведомства на 20 августа, в Амурской области был один действующий пожар на площади, пройденной огнем, 8 гектаров.

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#пожары #природа

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