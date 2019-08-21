Выяснилось, как относятся к мороженому разные знаки зодиака

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Овнам не нравится сочетание сладкого с пряностями, поэтому стоит забыть о шариках шоколадного мороженого с кайенским перцем. Если вы хотите порадовать этот знак зодиака, купите ему обычное клубничное мороженое.

Для Тельцов очень важно, как выглядит рожок: идеальная форма шарика мороженого, правильная хрустящая вафля и аккуратные украшения. Многие говорят, что в первую очередь оценивают рожок, а потом уже его содержимое.

Больше половины опрошенных Близнецов покупают в кафе двойную порцию мороженого и берут несколько пачек любимого лакомства домой. Шарики мятного и шоколадного мороженого и коробочка кокосового с собой – это их вариант.

Раки любят комфорт и ненавидят то, что пачкает одежду и липнет к пальцам. Этот знак зодиака предпочитает есть мороженое из чашки или пластикового стаканчика. Вкус не важен – главное, чтобы оно не текло по рукам. Вставьте в мороженое вафлю, и тогда Раки будут счастливы.

Львы уж точно не захотят тратить на стояние в очередях в жаркий день свое драгоценное время. Поэтому, если им захочется мороженого, они пойдут и купят его в супермаркете, будь-то коробка пломбира, сорбет в стаканчике или печенье с замороженной начинкой.

Дева не из тех, кто будет наслаждаться мороженым, валяясь на диване. Это трудолюбивый и организованный человек, который отдыхает в обеденный перерыв или после работы. Девы любят мороженое больше, чем все остальные знаки зодиака! Ванильное, шоколадное, с печеньем – она рада любому вкусу.

Большинство людей-Весов, предпочитают классику – мороженое на молочной основе: ванильное, клубнику со сливками или йогуртовое.

Скорпионы вряд ли будут есть мороженое в одиночку. Они предпочитают наслаждаться холодным лакомством в компании близких. Хорошее шоколадное мороженое, добрый фильм и любимый человек рядом – таков рецепт уюта для этого знака зодиака.

Стрельцы обожают приключения, и для них 31 вкус мороженого в кафе – одно из них. Этот авантюрный знак получит настоящий кайф от похода в новое кафе-мороженое или оригинального вкуса – например, ванильное с кусочками печенья и маршмеллоу, клубника с базиликом или солёная карамель.

Когда речь идет о мороженом, Козероги никогда не будут наслаждаться им в собственном обществе. Для этого знака зодиака мороженое имеет социальное значение. Поэтому отправляйтесь в кафе, и он точно предложит заказать всем по порции мороженого, причем каждому – разный вкус.

Водолеи чаще всего берут два шарика мороженого: один сладкий, другой – с каким-нибудь изысканным, необычным вкусом. Например, клубничное плюс сырное или шоколадное плюс мороженое со вкусом шампанского.

Рыбы хотя бы раз в неделю делают что-то приятное для себя. Они очень ответственно подходят к заботе о себе любимом – особенно, если речь идет о мороженом. Так что по пути с работы люди этого знака частенько заходят за рожком качественного мороженого с классическим вкусом.