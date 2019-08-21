Наводнение в Амурской области принесет отложенный ущерб

Наводнение, случившееся в Амурской области, нанесло региону колоссальный ущерб. Пострадали около 800 домов, дороги, социальные объекты. На восстановление инфраструктуры потребуется больше миллиарда рублей. Денег в областной казне на это нет. Региону необходима помощь федерального бюджета.

Об этом в среду, 21 августа, рассказали в правительстве Амурской области. «По предварительным данным, ущерб нанесен 625 домам, около 300 домов могут быть признаны аварийными. Эти данные постоянно уточняются. В настоящее время специалисты проводят обследование, готовят акты и передают их в межведомственную комиссию, которая даст итоговое заключение», – пояснил заместитель председателя правительства Амурской области Павел Матюхин.

В правительстве Амурской области надеются в начале следующей недели получить помощь в ликвидации последствий наводнения. После того как будет дан ответ, определится порядок предоставления помощи тем, кто утратил жилье в результате стихийного бедствия. Будут ли это сертификаты, выплаты или строительство жилья, пока неизвестно. «Все, кто потерял жилье, его получат. Без крыши над головой никто не останется. В центре внимания в первую очередь человек», – подчеркнул зампред. В работе, направленной на восстановление после наводнения, задействованы практически все органы власти. Для людей, лишившихся крова, готовят пункты длительного размещения. Будет использован весь маневренный фонд.

Огромный ущерб нанесен дорожной отрасли. Повреждены свыше 500 километров автодорог, в 15 районах разрушены 13 мостов. В настоящее время проезды почти везде восстановлены. Отрезанных населенных пунктов нет. Хуже всего ситуация на дороге Белоярово – Раздольное – Дружное. К 1 сентября проезд по этому направлению необходимо восстановить.

Несмотря на то, что паводок в Амурской области закончился, сказать, что опасность миновала, нельзя. Так, в Архаринском районе во вторник, 20 августа, вода перелилась через проезжую часть дороги. Последствия обязательно аукнутся – насыщенный водой грунт неустойчив, впереди зима. Поэтому сказать наверняка, в каком состоянии будут дороги, невозможно.

«Огромную помощь в восстановлении проезда к пострадавшим от наводнения населенным пунктам оказали организации и индивидуальные предприниматели. Можно сказать, они совершили подвиг. Безвозмездно выделяли силы и средства для скорейшего восстановления дорог. Благодаря этой помощи было отремонтировано 253 километра дорог», – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Зеленин.

Состояние дорог в регионе и так не везде отвечало нормативу. Наводнение нанесло дорожной отрасли значительный ущерб и повлечет отложенные последствия. В настоящее время на восстановление требуется не менее миллиарда рублей. В связи с этим придется отметить аукционы на ремонт дорог по области. «Наводнение перетянуло средства с ремонтов других дорог. Мы просим амурчан отнестись к этому с пониманием», – отметил Александр Анатольевич.

Отложенный эффект наводнения продемонстрирует и жилье. Сырой грунт грозит деформацией строениям. Сейчас специалисты Ростехинвентаризации и проектной организации проводят обследование жилого фонда. Собранные данные позволят сделать вывод об объеме требующихся работ.

«Почти в 200 домах нужно ремонтировать печи. Ремонт одной занимает в среднем до трех дней. Услуги печников для подтопленцев бесплатны. В 20 домах работы уже идут. Дровами обеспечат всех нуждающихся из расчета 15 кубических метров на дом», – сообщил министр строительства и архитектуры Амурской области Игорь Карзунин.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», пострадавшие от наводнения получат выплаты. На восстановление жилья выделят средства из расчета 6 000 рублей за квадратный метр.

От большой воды пострадали не только жилье и дороги, но и социальные объекты. В селе Норск от наводнения пострадали школа и котельная. Затопило и котельную в селе Угловое. В селе Красноярово котельная была разрушена в результате наводнения. На ее восстановления из резервного фонда правительства Амурской области выделили 6 миллионов рублей. К началу отопительного сезона объект восстановят и обеспечат нормативный запас топлива.

Библиотеку в селе Богословка Мазановского района восстанавливать не будут. Книгохранилище придется перевести в другой населенный пункт. Села Богослова и Козловка находятся в пойме реки, здесь отмечаются серьезные разрушения дорог. О ликвидации населенных пунктов речи не идет.

Ведется работа по актуализации карты подтоплений. Катастрофические последствия наводнений 2013 и 2019 годов показали, что некоторые районы находятся в зоне риска. Некоторые районы подвергаются подтоплению ежегодно. В таких местах не должно быть жилых домов. По данным центра «Антистихия», в первой четверти XXI века на территории Дальнего Востока РФ повторяемость крупных наводнений может удвоиться.