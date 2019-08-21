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сегодня, 12:10 9

Владимир Путин заявил о многочисленных проблемах в амбулаториях и поликлиниках страны

Владимир Путин заявил о многочисленных проблемах в амбулаториях и поликлиниках страны
Фото: utro-news.ru

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения. Он озвучил проблемы и возможные пути их решения. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Прозвучало, что одна из проблем – доступность медицинской помощи для жителей малых населенных пунктов и отдаленных территорий. Там планируют создавать и приводить в должное состояние фельдшерские пункты, врачебные амбулатории, ввести новые мобильные медицинские комплексы и так далее.

Еще одна проблема в первичном звене – нехватка более 25 тысяч врачей, в том числе узких специалистов, более 130 тысяч средних медицинских работников, среднего медперсонала, не хватает узких специалистов. Не менее остро стоит проблема материально‑технической базы поликлиник и амбулаторий, сами здания, многие из которых строились ещё в советские времена и, во всяком случае значительная часть из них, до сих пор не обновлялись и капитально не ремонтировались.

«Вне зоны доступности первичного звена здравоохранения в прошлом, 2018 году еще находились 499 населенных пунктов численностью от ста до двух тысяч человек. К 2021 году должно быть охвачено сто процентов таких населенных пунктов. (…) люди сегодня по‑прежнему не удовлетворены уровнем и качеством работы первичного звена. Пациенты справедливо жалуются на плохие условия, очереди к врачам‑специалистам и их нехватку. Медицинские работники в свою очередь недовольны уровнем заработной платы и высокой нагрузкой», – заявил глава государства.

Президент напомнил, что не менее остро стоит проблема материально‑технической базы поликлиник и амбулаторий, многие здания которых строились еще в советские времена и значительная часть до сих пор не обновлялись и капитально не ремонтировались.

«Устарело и оборудование, которое мы закупали в 2005–2006 годах. Высок уровень износа санитарного автотранспорта», – сказал Владимир Путин.

Взявшая затем слово министр здравоохранения Вероника Скворцова подтвердила, что многие здания первичного звена здравоохранения строились 100 лет назад, а иногда и раньше.

«И те строительные технологии, которые применялись – такая децентрализация по 10–12 корпусов, отсутствие инфраструктуры связи между корпусами, отсутствие «чистых зон», совершенно нарушенная вентиляция, которая не позволяет использовать ламинарные потоки для операционных, реанимаций и так далее, – подобные случаи не позволяют просто отделаться капитальным ремонтом. По нашему предварительному анализу на основе форм Росстата, из 3 255 районных больниц и поликлиник не менее 370 требуют сноса и нового строительства. (…) Мы констатируем, что проблем в первичном звене очень много. Прежде всего, это дефицит кадров всех категорий: и участковых врачей, и узких специалистов, и среднего персонала; это нарушения в территориальном планировании медицинской инфраструктуры в регионах; это большой износ основных фондов, включая и здания, и инфраструктуру, и оборудование; и это сложности транспортной доступности в удаленных районах страны», – заявила министр.

Вместе с тем прозвучало, что реализация национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» идут в соответствии с планом и уже удалось достичь положительных результатов.

«Ряд показателей [идут] – с опережением плана, такие как снижение младенческой смертности, доля медицинских организаций, участвующих в создании новой модели, организация каналов связи со страховыми представителями. Это позволило за первое полугодие 2019 года существенно улучшить ряд показателей. По предварительным данным, продолжительность жизни составила 73,7 года, увеличившись на 0,8 года за полгода – у женщин это уже 78,5 лет. Произошло это благодаря существенному снижению числа смертей за полгода – на 28 400», – сказала Скворцова.

По итогам совещания президент поручил правительству к 1 октября текущего года подготовить принципы модернизации первичного звена здравоохранения в стране. А также инициировать и организовать подготовку региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения в регионах страны. Эти программы должны быть готовы и защищены не позднее 1 июля следующего года.

Он также отметил, что необходимо создать механизмы контроля за качеством этих программ и за ходом их реализации и исполнения. Кроме того, необходимо проработать и предложить источники финансовой поддержки всех предлагаемых мероприятий с федерального уровня.

Фото: kremlin.ru

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#здоровье #российская власть

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    "... Прозвучало, что одна из проблем – доступность медицинской помощи для жителей малых населенных пунктов и отдаленных территорий. Там планируют создавать и приводить в должное состояние фельдшерские пункты, врачебные амбулатории, ввести новые мобильные медицинские комплексы и так далее...", а стационары, так и останутся, в прежнем состоянии?

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Володя, когда будут отставки и посадки? И желательно не стрелочников, а эффективных эффектных менеджеров.

  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    1 час назад

    А как же оптимизация?

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Gelo-aqua59

    А как же оптимизация?



    В нашей стране нужно оптимизировать чиновников, депутатов и силовиков. А не медицину. У нас ее и до оптимизации не было, а сейчас совсем убили.

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад



    А как же оптимизация?



    А вы ждете, что на уровне президента кто-то скажет:

    "Простите, дорогие соотечественники, глупость мы сделали

    с этой оптимизацией ФАПов, малокомплектных школ и деревенек..."?

  • Алиса65

    Алиса65
    59 минут назад

    Владимир Путин заявил о многочисленных проблемах в амбулаториях и поликлиниках страны

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    Которые сам же и создал со своей бандой...

  • МАКСИМ MAX

    МАКСИМ MAX
    23 минуты назад

    О! Проснулся!

  • Цунай

    Цунай
    12 минут назад

    Молодец)))

  • икс7

    икс7
    3 минуты назад

    У нас в стране во всём многочисленные проблемы Все вовкины реформы ухудшают жизнь людей

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