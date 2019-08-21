Эксперт рассказал, что станет с ценами на свинину на фоне АЧС в Китае

«Вспышка АЧС в Китае год назад – действительно беспрецедентное событие. Китай и Юго-Восточная Азия (ЮВА) обеспечивают 60 % мирового производства и потребления свинины, и потому оказывают влияние на весь мясной рынок», – сказал Ковалев, обратив внимание, что со второй половины года мировые цены на свинину уже выросли на 30-40 %.

Учитывая плотность размещения свиней в Китае, доминирование мелких фермерских хозяйств (более 50 %) и широкое распространение вируса – болезнью затронуты все провинции Китая, искоренение АЧС в ближайшем будущем маловероятно, добавил он. Базовый сценарий НСС – снижение производства свинины в Китае в 2019 году на 25-35 %, поголовья свиней – на 30-40 %.

«Китай по-прежнему будет импортировать огромное количество свинины: сейчас этот объем составляет порядка 2 миллионов тонн, а в ближайшие годы он возрастет, вероятно, до 3,5-4 миллионов тонн, оказывая влияние на весь мировой рынок цен», – уверен Ковалев.

«На России эта ситуация пока не сказывается, в том числе и потому, что объем импорта небольшой, а на экспорт мы не вышли в больших объемах», – добавил он. По оценке НСС, объем экспорта свинины из РФ в 2018 году составил 84 тысячи тонн, объем импорта – 86 тысяч тонн, общее производство свинины в РФ по итогам года – 3,71 миллиона тонн.

«Страны ЮВА – основные потребители свинины, – для российского экспорта пока закрыты. В частности, Китай не хочет у нас покупать, опасаясь АЧС. Но из-за масштабов распространения – это заболевание присутствует не менее, чем в 10 странах Евросоюза, во всех странах ЮВА – закрывать страну целиком нельзя, и необходима регионализация. Медленно, но мы продвигаемся вперед», – сказал Ковалев, назвав ситуацию с открытием рынка Китая одним из вызовов для отечественного свиноводства.

Ранее Амур.инфо писало, что АЧС зафиксирована и в Амурской области.