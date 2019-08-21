В Хабаровске в ожидании пятой волны паводка разворачивают огромную дамбу (видео)

Фото: ИА «Хабаровский край сегодня»

Сотни волонтеров и представителей спецслужб устанавливают на набережной Хабаровска водоналивную рукавную дамбу. Она растянется вдоль береговой линии практически на километр. Вдобавок ее укрепляют мешками с песком. Дамба должна не допустить перелива воды даже при уровне 680 сантиметров в условиях волнения на реке.

«Крайняя отметка набережной – 6,86 метра, поэтому, учитывая прогноз специалистов Гидрометцентра о том, что максимальный уровень воды может достичь 680 метров, выхода воды на территорию не должно произойти. Однако это при спокойной воде, а ведь совсем недавно, при прохождении циклона, волна на Амуре поднималась и до 30 сантиметров, именно поэтому было принято решение о дополнительной защите», – уточнил заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

Как уточнили в Дальневосточном УГМС, на прошлой неделе в верховьях Амура всего за несколько дней выпала месячная норма осадков. Сейчас все эти дождевые воды стекают в реку. Кроме того, на Сунгари зафиксировано повышение сбросов с 8 тысяч кубометров в секунду до 11 тысяч кубометров. Активно прибывает вода и в реке Бурее, а также в Уссури. Дополнительный сток может дать и новый циклон, который выходит со стороны КНР к южным районам региона. Поэтому через 4-5 дней к уровню 630 сантиметров у Хабаровска может добавиться еще как минимум 20, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

20 августа уровень Амура вблизи краевой столицы составляет 600 сантиметров. В течение двух суток ожидается рост уровня реки еще на 5-10 сантиметров.

Как уточнили в региональном главке МЧС, 21-22 августа в южные и центральные районы Хабаровского края выйдет циклон, центр которого сейчас находится над Монголией. Он принесёт сильные дожди, что может ещё более ухудшить паводковую обстановку. Амур уже подтопил десятки жилых домов в Хабаровском районе, под воду уходят поселенческие дороги, сельхозугодья. В краевом центре воду из Амура выдавливает через ливнёвки и колодцы в низинных местах.

Тем временем из-за паводка закрылись пункт пропуска Покровка – Жаохэ на российско-китайской границе в Бикинском районе края и речной пункт пропуска Хабаровск – Фуюань. «21 августа планировали группу туристов через Покровку – Жаохэ отправлять, но теперь возвращаем деньги клиентам. Китайцы закрыли со своей стороны пункт пропуска. Сейчас из Хабаровска в Китай можно только самолётом улететь или ехать кружным путём через Благовещенск или Приморье», – рассказала генеральный директор одной из турфирм Хабаровска.

Соседняя провинция Хэйлунцзян переживает сильнейшее наводнение. Затоплены поля и дороги. В ближайшем к Хабаровску Фуюане вода, судя по кадрам любительского видео, уже стоит в квартирах на первых этажах.