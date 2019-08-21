В Белогорске все-таки проведут сельхозярмарку

Сельскохозяйственная ярмарка в Белогорске все же состоится. 24 августа сельхозпроизводители смогут презентовать и реализовать свой товар. Власти города смогли пересмотреть свое решение об отмене этого традиционного мероприятия.

Как сообщало Амур.инфо, «Сельхозtravel по-белогорски» было решено отменить по рекомендации чрезвычайной противоэпидемической комиссии из-за вспышки африканской чумы свиней в Благовещенском районе. Но сейчас власти города смогли пересмотреть свое решение. Четвертая по счету сельхозярмарка пройдет фактически под знаком вегетарианства. Там будут продавать овощи, фрукты, плодово-ягодные культуры, грибы, мед, орехи.

«Ярмарка все же состоится, но без продуктов животноводства. Напомню, нам рекомендовали ее полностью отменить из-за вспышки африканской чумы свиней в Благовещенском районе. Все сельхозпроизводители, которым ранее направлены приглашения, оповещены, готовы приехать», – рассказал глава Белогорска Станислав Мелюков.

В связи с этим субботняя ярмарка выходного дня переместится с автостоянки у администрации Белогорска в городской парк культуры и отдыха. Реализовывать продукцию в городском парке сельхозпроизводители смогут без оплаты за торговое места. Не будет взиматься плата и за уборку территории после ярмарки.

Заезд сельхозпроизводителей начнется с 6 утра. Помогут в расстановке продавцов волонтеры. Обеспечивать работу ярмарки будут более 25 добровольцев. В проведении ярмарки поучаствует добровольная народная дружина и правоохранительные органы.

Посетители ярмарки могут стать и участниками культурно-спортивной программы. Как сообщало Амур.инфо, в городском парке пройдут конкурсы на самый большой и самый необычный овощ, экзотический фрукт. Белогорские мастера представят свои работы в техниках «Бисероплетение», «Декупаж», «Мыловарение», «Вязание, макраме», «Резьба по дереву», «Канзаши» и многое другое.

Отдельный блок будет посвящен новому учебному году. «В этот же день в преддверии 1 сентября вручим 150 губернаторских портфелей от Василия Орлова и 50 от главы города», – сообщил глава Белогорска.

Также Станислав Мелюков напомнил, что идет сбор помощи жителям затопленного Мазановского района. «От себя передам 30 литров заготовок. Закручивал лично», – поделился глава. Домашние заготовки для мазановцев принимают до 25 августа в бывшем здании СКО «Союз». 24 августа на ярмарке в горпарке будет организовано специальное место для приема помощи.