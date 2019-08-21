Отец семерых детей обустроил «фамильное гнездо» на дальневосточном гектаре в Приамурье

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Обладатели дальневосточных гектаров, которые первыми получали землю в 2016 году, подают декларации о ходе освоения земли. Так, Иван Кольник взял землю в Амурской области, на которой построил дом для следующих поколений своей семьи.

Сейчас у Ивана большой благоустроенный участок на природе, где есть все необходимые условия для жизни – он уведомил уполномоченный орган о ходе освоения участка, подав соответствующую декларацию.

Мужчина поделился с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке своей историей по освоению дальневосточного гектара.

«Я – один из первых обладателей гектара. Как только программа стартовала, администрация села, откуда родом моя жена, предложила нам взять участок. Это Архаринский район Амурской области. Мы взяли чуть меньше гектара (...). Эта земля давно не использовалась, соответственно и инфраструктуры особой не было. Люди пользуются автономными технологиями – у всех собственные скважины, электростанции. Мы все выращиваем сами для себя. Когда я приводил в порядок участок, то высадил на нем плодовые деревья и разбил огород. Земля обеспечивает нас самым необходимым, – говорит Иван. – Полученный участок мы уже облагородили – выкосили траву, убрали мусор и огородили забором. Потом мы построили там дом и баню. Оба здания небольшие – около 30 и 25 "квадратов". В доме даже нет межкомнатных перегородок – для меня это был не самый существенный вопрос».

Иван рассказывает, что все удалось сделать на собственные средства – сегодня они с семьей уже ездят туда отдыхать и любоваться на природу.

«Я взял участок, чтобы приезжать сюда как можно чаще и, конечно, привлечь сюда своих потомков. У меня семеро детей – четверо из них приемные. Уже есть внуки. Я хочу, чтобы они любили эти места, так как отсюда наши корни, да и природа прекрасная. Здесь даже можно не мыть выращенные на огороде огурцы – так чисто. Я хочу, чтобы мои дети жили в таких условиях. Когда прошло 3 года с момента оформления участка, я подал декларацию об использовании участка. С оформлением документа не возникло никаких проблем», – цитирует Ивана Кольника пресс-служба Минвостокразвития.

По закону о дальневосточном гектаре, в течение первого года получателю необходимо определиться с видом использования участка, через три года в течение трех месяцев необходимо подать в уполномоченный орган декларацию с информацией об использовании участка – какие работы проведены и что планируется сделать.

«Получив "гектар" в пользование, важно помнить и следовать правилам освоения участка, чтобы иметь возможность получить его в собственность по истечении срока безвозмездной аренды. Так, важнейшим этапом является подача декларации о ходе использования земли, ведь именно этот документ позволит судить о том, какие работы проведены на участке, соответствуют ли они выбранному виду разрешенного использования участка и не осталась ли земля не у дел», – подчеркивают в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет каждому гражданину России, а также участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, право на безвозмездное получение земельного участка площадью до одного гектара на территории девяти субъектов Дальнего Востока. С 1 августа 2019 года программа распространила свое действие на Забайкальский край и Республику Бурятия, где земельные участки могут взять местные жители на территории «домашнего» региона. Оформление дальневосточного гектара проводится бесплатно, через интернет на сайте Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года – задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.

Для удобства граждан Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке сформировало портфель типовых решений, бизнес-планов, которые содержат структуру и порядок экономических расчетов. Достаточно лишь выбрать интересующее направление и адаптировать проект под конкретные природно-климатические условия, учесть особенности ведения бизнеса в том или ином регионе. Кроме того, получателям дальневосточных гектаров доступны меры государственной поддержки – это субсидии, стимулирующие животноводство в личных подсобных хозяйствах, гранты на поддержку создания хозяйств населения, грант «Начинающий фермер», предоставление льготы на древесину для ИЖС, субсидий на поддержку малых форм хозяйствования и другие. Ознакомиться с полным перечнем мер поддержки можно на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.