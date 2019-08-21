Кошку, исцеляющую от похмелья, продают за 15 миллионов

Фото: yandex.ru

Ростовчанин продает кошку-целительницу по имени Грейси. Она охраняет дом и лечит от похмельного синдрома. За волшебное животное он просит ни много ни мало 15 миллионов рублей.

Объявление о продаже мужчина по имени Михаил опубликовал на сайте бесплатных объявлений. По его словам, животное «дружит с домовым, оберегает дом, отгоняет соседок от мужа, лечит от похмелья. Кошечка здорова, привита и имеет документы, подтверждающие родословную». А также любит сладкое.

Продавец уверяет, что Грейси всегда поможет больному, поддержит его, и человеку становится лучше. Она спокойная, отличается хорошими манерами, может выполнять несложные трюки и любит играть.

Фото: www.rostov.kp.ru

Михаил продает свое пушистое чудо, потому что она не нашла контакта с мейн-куном Баксфордом, который тоже живет в той же квартире. Кот давно положил глаз на британку и осложняет возлюбленной жизнь. А еще в доме живут котята, которых обожают дети. Все животные под одной крышей просто не помещаются.

Судя по всему, стоимость в 15 миллионов рублей не особо напугала покупателей. Продавцу уже звонила женщина, которая настаивала на встрече с Грейси, пишет «Комсомольская правда. Ростов-на-Дону».