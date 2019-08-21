В Константиновке умер 14-летний мальчик, вдохнув газ

В селе Константиновка Константиновского района Амурской области случилось несчастье с 14-летним мальчиком. По предварительной информации, он умер после того, как вдохнул газ.

Информация о случившемся поступила ИА «Амур.инфо» от одного из пользователей Инстаграма. По его данным, к трагедии привело то, что подростки «нюхали китайский газ в баллоничках». Это случилось 20 августа примерно в 17:00.

Сведения агентству подтвердили в следственном управлении СКР по Амурской области. «Умер мальчик 2005 года рождения. Обстоятельства сейчас выясняются. Но, по показаниям очевидцев, он нанюхался газа из баллончиков», – сообщили в ведомстве. Тело было обнаружено 20 августа около 17:00. Следователи проводят проверку, назначен ряд исследований.