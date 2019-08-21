20 августа в возрасте 79 лет умерла народная артистка России Александра Назарова. Об этом сообщили в театре имени Ермоловой.

«Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства», – рассказали в театре. Дата, время и место прощания пока не известны.

У актрисы были проблемы с легкими. С июля она лечилась в больнице, рассказала заместитель художественного руководителя Театра имени М.Ермоловой Галина Боголюбова.

Александра Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде. В 1961-м окончила Ленинградский театральный институт имени Островского и сразу стала актрисой Центрального детского театра. В 1965 году она пришла на прослушивание в театр имени Ермоловой и поступила в труппу. Среди значимых ролей в театре — Элен Келлер в «Сотворившей чудо», Костик в «Лунной сонате», Жульетта в «Бале воров», докторша Таня «Завтра в семь» (по роману Константина Симонова «Живые и мертвые»), сообщает РИА Новости.

РИА Новости / Василий Малышев

С 1960-х годов, сразу после окончания театрального училища, Назарова стала сниматься в кино. Она снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах, среди которых «Граница. Таежный роман», «Бригада», «Ночной дозор», «Елки 1914». Многим актриса известна по роли Надежды Михайловны, бабушки Виктории, в сериале «Моя прекрасная няня».

Александра Назарова также озвучивала фильмы. Ее голос можно услышать в картинах «Сорвиголова», «Матрица. Перезагрузка», «Плохой Санта», «Гарри Поттер и Орден Феникса», «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1», «Интерстеллар», «Безумный Макс. Дорога ярости».

В 2001 году актриса получила звание народной артистки России.