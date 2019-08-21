Амурские депутаты поддержали инициативу хабаровских коллег, которая поможет подтопленцам

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Дома, признанные аварийными в результате стихийного бедствия, могут войти в региональную адресную программу переселения. С инициативой внести соответствующие поправки в федеральное законодательство выступили депутаты Законодательной думы Хабаровского края. Они обратились за поддержкой к амурским коллегам.

Обращение хабаровчан рассмотрел комитет по вопросам экономики и собственности области амурского законодательного собрания. Члены комитета приняли решение вынести вопрос на очередное заседание закса.

«Сегодня в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда включаются только те дома, которые были признаны таковыми исключительно в связи с их физическим износом в процессе эксплуатации. Расселение домов, ставших непригодными для жизни в результате пожара, катастрофы или стихийного бедствия, например наводнения, возможно лишь за счет местных бюджетов, средств в которых чаще всего недостаточно. Эта инициатива хабаровских депутатов очень актуальна и для Приамурья. В результате прошедшего паводка в нашем регионе свыше 350 жилых объектов признаны аварийными. Поэтому, конечно же, мы поддерживаем обращение к министру строительства и ЖКХ РФ», – цитирует сайт амурского закса председателя комитета по вопросам экономики и собственности области Виктора Радченко.

Также на заседании комитета депутаты заслушали информацию правительства Амурской области о разработке генеральной схемы развития инфраструктуры цифровой экономики и о развитии аэропортов в регионе. Согласно последнему докладу, реконструкция аэропортового комплекса Зеи выполнена на 70 %, сейчас ведутся работы по устройству асфальтобетонного покрытия взлетно-посадочной полосы, монтажу светосигнального оборудования, светильников и видеокамер. Ремонт аэропорта Экимчан возобновится к лету следующего года после проведения корректировки проектно-сметной документации. Кроме того, модернизация ждет аэропортовый комплекс Тынды. В ближайшее время будет объявлен конкурс на изготовление проектно-сметной документации.