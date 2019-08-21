Амурчане рассказали, как относятся к дресс-коду на работе

Представители крупнейшей онлайн-рекрутинг платформы в России HeadHunter провели опрос соискателей Приамурья, чтобы выяснить их отношение к дресс-коду. Оказалось, что лишь у малой части работающих амурчан есть строгий дресс-код.

38 % соискателей заявили, что у них на работе нет строгого дресс-кода, однако шорты и короткие юбки не приветствуются. Еще 23 % сказали, что четких требований к одежде нет: главное, чтобы одежда была чистой и ухоженной. 12 % респондентов указали, что они обязаны носить форму, еще 11 % – что на их работе есть строгий дресс-код, например, деловой костюм. Лишь у 14 % респондентов на работе дресс-кода нет совсем.

Кроме того, по информации ведущего специалиста по маркетингу и связям с общественностью дальневосточного отделения компании, правила дресс-кода меняются летом у 28 % соискателей, у которых есть дресс-код на работе в том или ином виде. Как правило, это работники сфер безопасности – 52 %, автомобильного бизнеса – 57 % и рабочего персонала – 43 %. У каждого третьего соискателя Амурской области бывают дни на работе, свободные от дресс-кода.

Официальный выговор за несоблюдение правил дресс-кода могут сделать лишь 4 % соискателей. 11 % респондентов заявили, что за нарушение дресс-кода можно получить штраф. У большинства соискателей на работе более мягкие санкции за нарушение дресс-кода: 59 % заявили, то все ограничивается устным замечанием. Нет никаких санкций за это у 17 % соискателей, а вот штрафуют за нарушение дресс-кода каждого третьего представителя сферы «Рабочий персонал».

Те, у кого нет дресс-кода на работе, чаще отвечали, что не согласились бы на работу с дресс-кодом, даже несмотря на то, что по остальным пунктам она бы их полностью устраивала (34 %). В целом же таких соискателей меньшинство (18 %). Если говорить о возрасте, то таких соискателей больше всего в группе от 25 до 34 лет: 23 % не согласились бы принять такое предложение о работе.

60 % соискателей считают, что на некоторых работах дресс-код необходим, и они в целом не против соблюдать его. 11 % соискателей считают, что дресс-код нужен на любой работе, и эта доля выше всего среди респондентов в возрасте от 45 лет и старше – 21 %. Напротив, чем моложе соискатель, тем скорее он будет против дресс-кода: 11% соискателей в возрасте от 18 до 24 лет считают, что дресс-кода быть не должно ни на какой работе, 18 % – что на некоторых работах он необходим, но они бы на нее не согласились.