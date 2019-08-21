В Приамурье сняли на видео вышедших к людям рысь и «козлика»

Фото: кадр видео

В социальных сетях появились два видео, на которых запечатлены случаи выхода диких животных к людям в Амурской области. Героиней первого ролика стала рысь на железной дороге, второго – животное, похожее на косулю.

Видео с рысью со ссылкой на подписчиков опубликовал инстаграм-паблик kriminal.blg. Он отмечает, что действо происходило в Архаринском районе, станция Тарманчукан. Как видно на кадрах, зверь шел вдоль железнодорожного пути.

Видео: instagram.com/kriminal.blg

Второе видео опубликовал один из пользователей Инстаграма, им был указан геотег «Зея». Как видно на кадрах, животное, похожее на косулю, вышло на автомобильную дорогу. При этом мужчина в ролике называет зверя «козликом».