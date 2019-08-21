Улицу Василенко, ведущую к селу Чигири, отремонтируют к 2021 году

Дорога на Чигири преобразится в современную артерию. Этот объект протяженностью 2 300 метров стал третьим контрактом на территории Благовещенского района в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На выполнение работ по реконструкции улицы Василенко выделили 218 351 930 рублей. Победителем открытого аукциона, объявленного 8 августа, стало ООО «Мостбизнесстрой». С подрядчиком заключат контракт, после чего начнется преображению дорожной артерии, призванной стать связующим звеном межу улицей Воронкова и улицей Центральной.

Согласно проектной документации, улица сельского поселения «осовременится» двумя полосами движения, зеленой зоной и тротуарами, сообщает пресс-служба Благовещенского района.

Реконструкция пройдет в два этапа. Первый предусматривает подготовительные работы от демонтажа баннеров и существующих водопропускных сооружений до реконструкции водоотводного канала и устройства дорожного полотна и дорожной одежды. Срок окончания работ первого этапа с начала передачи стройплощадки – 20 января 2020 года.

Второй этап, который пройдет с 30 мая по 30 июля 2021 года, будет включать такие серьезные изменения, как исправление профиля основания дороги, устройство асфальтобетонного покрытия, тротуаров, зеленой зоны и водосбросов проезжей части. Также в ходе работ придется потрудиться над устройством не только пешеходных ограждений, пересечений и примыканий, но и автобусных остановок с современными автопавильонами и посадочными площадками.

Вдоль обновленной дороги установят новые дорожные знаки, на проезжую часть нанесут разметку, установят светофоры и автономную систему магистрального освещения. Сдача дороги планируется к 30 июля 2021 года.