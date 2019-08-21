В школе Британии по зову сердца навсегда отказались от пластика: обзор прессы

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Из-за чего на Земле возникнут военные конфликты за ресурсы; запретят ли в России старые машины; от чего гибнут российские пчелы. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

Интересно, найдется ли сегодня хоть один человек (и хоть одно СМИ), кто не лягнул бы погоду? Ну да, где-то «жарит», где-то топит, где-то несусветное атмосферное давление – как тут не сетовать. И при всем при этом человечеству придется привыкать к тому, что природные аномалии станут обыденностью, и уже чуть ли не завтра в отношении погоды перестанут употреблять слово «катаклизм».

Прочитав в «Российской газете» статью о том, что планета переживает очередной виток глобального потепления, вы узнаете, что если Земля нагреется на 4 градуса, то вероятность военных конфликтов за ресурсы увеличится почти на 30 %. То есть гонки вооружений начинаются не потому, что очередной американский президент вводит санкции, а просто потому, что становится теплее.

Также в номере

И еще одна наболевшая тема рассматривается главной газетой страны – бытовые отходы. В подборке материалов рассказывается, как борются с ними в разных странах. Как пример, назову одну из британских школ, где раз и навсегда отказались от пластика. В этом учебном заведении не запрещали его использование – это было бы слишком просто. Здесь в учебном плане выделено значительное место экологическому воспитанию. В результате школьники игнорируют пластмассы не по наущению, а по зову сердца. Примеру этой школы последовали другие, «противопластиковая» волна расходится по стране, не исключено, что Англия станет первой в мире страной, где пластику будет поставлен надежный заслон. При этом не в виде запрета, а виде собственных убеждений.

Вам статья

Кстати, об отходах. В «Аргументах неделi» почитал о том, запретят ли в России старые автомобили. Как вы знаете, в стране есть регионы, где средний возраст авто достигает 17-20 лет. Предельный ли это возраст – задается вопросом издание. Отмечается, что самые старые машины как раз ездят на Дальнем Востоке. На той же Камчатке машинам больше 20 лет, и ничего, передвигаются, в то время как иные трехлетки не могут пройти техосмотр – настолько убиты. Коротко говоря, идея запрета на данном этапе сырая и не выдерживает критики. Однако не могу не заметить, что если она возникла, то вряд ли от нее откажутся навсегда.

И с мыслями о Клондайке перехожу к следующему изданию.

Полный абзац

В «Панораме» рассказывается о том, что в органы военного следствия явился дезертир, который сбежал с места службы – внимание! – в 1990 году. Почти 30 лет парень, ставший полноценным возрастным мужиком, скрывался от армии. Как он это делал, жаль, не говорится. Не сидел же всю жизнь в подполье, хотя…

Так вот, как бы там ни было, все равно он был вовлечен в орбиту современной жизни и использовал гаджеты. А следователи, не будь простаками, выявили его общение с родственниками по соцсетям. И все. Через эти соцсети дезертира и убедили сдаться. Вроде бы даже и наказывать его не будут: сам себя уже наказал.

На посошок

Напоследок полистал дайджест «Удивительный мир». О чем пишут? Традиционно о разном. Можно узнать о том, от чего гибнут наши российские пчелы. Превалирует одна версия – от китайской химии (надо же защищать собственную химию). Но главное в материале – это то, что мед подорожает. На треть. Говорю об это с грустью в голосе, поскольку к меду отношусь положительно.

Или вот о том еще пишут, как наши звезды, полузвезды и недозвезды – в основном женского пола – делают деньги из воздуха. Поучительная статья, есть что намотать на ус.

Но особо хочу отметить статейку о том, что идея перехода на 4-дневную рабочую неделю начинает побеждать аргументы тех, кто противится этому. Говорится, что при трех выходных производительность труда вырастет на 20 %. Потыкал пальцем по калькулятору. Сделал вывод, что 100 % наша производительность достигнет при одном рабочем дне. На том и прощаюсь с вами до завтра.