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В Белогорье автомобиль ночью сбил двух подростков

В Белогорье автомобиль ночью сбил двух подростков
Фото: Амур.инфо

Ночью 21 августа в селе Белогорье произошло ДТП, в котором пострадали два подростка. На них совершил наезд автомобиль.

Авария случилась в 02:15 в районе дома № 12 на улице Подгорной. Водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21074, не справился с управлением и сбил двух пешеходов 2002 и 2008 годов рождения. Те шли по краю проезжей части навстречу движению транспорта. В результате оба были травмированы.

Как сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску, с начала 2019 года в столице Приамурья и Благовещенском районе произошло уже 68 ДТП с участием несовершеннолетних, в том числе с погибшими. Родителям рекомендуют не позволять детям находиться на улице в позднее время, контролировать досуг своего ребенка во избежание трагедий на дороге.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • energetM

    energetM
    47 минут назад

    Хочется спросить, что в два часа ночи делали дети на дороге? Где родители?

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