В Белогорье автомобиль ночью сбил двух подростков

Фото: Амур.инфо

Ночью 21 августа в селе Белогорье произошло ДТП, в котором пострадали два подростка. На них совершил наезд автомобиль.

Авария случилась в 02:15 в районе дома № 12 на улице Подгорной. Водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21074, не справился с управлением и сбил двух пешеходов 2002 и 2008 годов рождения. Те шли по краю проезжей части навстречу движению транспорта. В результате оба были травмированы.

Как сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску, с начала 2019 года в столице Приамурья и Благовещенском районе произошло уже 68 ДТП с участием несовершеннолетних, в том числе с погибшими. Родителям рекомендуют не позволять детям находиться на улице в позднее время, контролировать досуг своего ребенка во избежание трагедий на дороге.