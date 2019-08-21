С прибытием в Благовещенск и вылетом из него задерживаются три авиарейса

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21 августа три авиарейса задерживаются с прибытием в Благовещенск и вылетом из него. Об этом говорят данные онлайн-табло на сайте аэропорта областного центра.

Так, авиарейс РД-105 «ИрАэро» Иркутск – Чита – Благовещенск должен был прибыть 21 августа в 08:50, теперь расчетное время прилета – 12:00.

Авиарейс РД-105 «ИрАэро» Благовещенск – Владивосток должен был вылететь 21 августа в 09:40, теперь это должно произойти в 12:40.

Авиарейс U6-350 «Уральских авиалиний» Благовещенск – Москва должен был отправиться 21 августа в 08:40, теперь же – в 13:00.