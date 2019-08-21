В Амурской области сильные дожди: прогноз погоды на 21 августа

Фото: Амур.инфо

21 августа в Амурской области облачно с прояснениями, в большинстве районов дожди, местами сильные. Ветер восточный – 3-8, местами с порывами до 13-18 метров в секунду. Температура составит плюс 14...19 градусов, на севере – до плюс 24.

В Благовещенске облачно, дождь, временами сильный. Скорость восточного ветра составляет 2-7, в порывах – до 11-16 метров в секунду. Столбики уличных термометров поднимутся до плюс 16...18 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#Дальний Восток #погода

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Нина Гвоздкова