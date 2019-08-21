В Белогорске торговали сомнительными арбузами

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16 августа сотрудники амурского управления Россельхознадзора выявили нарушения в Белогорске. В одном из мест, где ведется розничная торговля, продавались арбузы без документов.

Речь о 350 килограммах свежих арбузов – на продукцию не было документов, подтверждающих ее карантинное фитосанитарное состояние. Это является нарушением требований федерального законодательства.

В отношении виновников были возбуждены два административных дела, сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Амурской области.