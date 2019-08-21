Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21августа
Предыдущая новость
сегодня, 07:37 2

В Белогорске торговали сомнительными арбузами

В Белогорске торговали сомнительными арбузами
Фото: rsnamur.ru

16 августа сотрудники амурского управления Россельхознадзора выявили нарушения в Белогорске. В одном из мест, где ведется розничная торговля, продавались арбузы без документов.

Речь о 350 килограммах свежих арбузов – на продукцию не было документов, подтверждающих ее карантинное фитосанитарное состояние. Это является нарушением требований федерального законодательства.

В отношении виновников были возбуждены два административных дела, сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Амурской области.

Просмотров всего: 160

#Белогорск #происшествия #торговля

распечатать


Происшествия 2

В Благовещенске погрузчик снес электроопору
Происшествия

Амурское предприятие лишили трактора стоимостью 3,9 миллиона рублей
Общество

В Белогорске посостязаются плоды, овощи и фрукты
Происшествия 2

Амурчанин поймал и умертвил косулю
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Брудершафт

    Брудершафт
    33 минуты назад

    нормальные амурские арбузы-видно продавцы кому то на лапу не дали

  • Люблю ромашки

    Люблю ромашки
    25 минут назад

    Что мешало продавцу получить необходимые документы на нормальные амурские арбузы? И торговал бы себе спокойно, не нарушая закон.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь