Загадочная болезнь легких сразила почти сотню любителей электронных сигарет

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В США выясняют причины неизвестной болезни легких, поразившей почти 100 американцев. Предполагается, что их госпитализировали после того, как они покурили вейпы и электронные сигареты.

Все 94 случая необъяснимой изучает Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Пострадавшие, большинство из которых подростки, были зарегистрированы в 14 штатах с 28 июня по 15 августа. Врачи уверены, что многие просто не пошли в больницу, поэтому пострадавших должно быть больше.

У всех пациентов с загадочной болезнью выявлены следующие симпотомы: одышку, лихорадку, прогрессирующие респираторные нарушения, требующие интубации трахеи, тошноту, снижение веса, боль в груди, диарею, отмечается на официальном сайте департамента здравоохранения Нью-Йорка.

Пока врачи не могут назначить специальное лечение, поскольку точно не знают, что за болезнь сразила молодых людей и чем она была вызвана. Сейчас им проводится поддерживающая терапия. Смертей зафиксировано не было, сообщает ТК 360.