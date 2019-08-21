Планы Дев могут измениться, Весам стоит начать новое дело: астрологический прогноз на 21 августа

Восход Солнца: 05:27

Заход Солнца: 19:38

Солнце в Льве.

Овен. Жизненный потенциал, организаторские способности, личное обаяние и сексуальность имеют тенденцию к повышению. Один из самых благоприятных дней, когда возможна реализация продуманных ранее планов и замыслов. Отношения с представителями противоположного пола будут сегодня весьма плодотворными и принесут взаимное удовлетворение.

Телец. День пробуждения и преобразования внутренней энергии. Первая половина дня подходит для любых контактов и встреч. Благоприятны творчество, коммерческая деятельность, поездки, ремонт или строительство. Вторая половина дня принесет волнения, связанные с близким человеком или детьми. Ваши отношения могут зайти в тупик, или потребуют непредвиденных расходов.

Близнецы. Двойственный день. Обман или недопонимание помешают духовному прогрессу, коллективным действиям и творчеству. С осторожностью отнеситесь к новым знакомствам. Возможно, у вас появятся новые идеи, которые повлияют на ваше мироощущение. Эмоциональное состояние значительно улучшится благодаря романтической встрече с любимым человеком.

Рак. День может быть непростым. Неожиданная новость или встреча может стать причиной стресса. Новое увлечение не окажется длительным. Избранник (избранница) не оправдает надежд. Звезды предостерегают от излишней самоуверенности. Отношения с коллегами могут обескуражить.

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Лев. Психологический климат в семье будет полностью зависеть от вас. Это налагает на вас особую ответственность. Контролируйте свои слова и поступки. Многим Львам этот день принесет кратковременное блаженство, которое может смениться глубоким разочарованием. У пожилых могут обостриться некоторые заболевания.

Дева. Ваши планы могут измениться. Не исключено, что очень повезет в осуществлении сокровенных замыслов. Звезды предсказывают поступление невероятных предложений. Но не теряйте голову. Постарайтесь учесть все «плюсы» и «минусы».

Весы. Хороший день для начала нового дела или значительного прорыва в начатом проекте. Звезды по-прежнему настроены к вам благосклонно. Не исключено, что с помощью друзей или влиятельного покровителя вам удастся создать некую стартовую площадку для будущих успехов.

Скорпион. Критический день, который несет неожиданные повороты, поэтому будьте осмотрительны. Не принимайте никаких важных решений, в общении с начальством и коллегами сохраняйте спокойствие, избегайте споров, которые могут привести к принципиальному противостоянию. Не совершайте вечерних прогулок в одиночестве.

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Стрелец. Неблагоприятное расположение планет грозит финансовыми затруднениями или непредвиденными расходами. Серьезные помехи со стороны чиновников, козни недоброжелателей или чужие ошибки, которые вы будете вынуждены исправлять, затруднят продвижение к цели. В любовных отношениях намечается некоторый подъем. Обратите внимание на здоровье близких.

Козерог. Напряженный день, несущий как позитивные, так и негативные тенденции. Не исключены неожиданные повороты в судьбе, которые потребуют корректировки планов или пересмотра отношения к окружающим. Постороннее влияние может пагубно отразиться на вашем финансовом положении. Поиски новой сферы деятельности не принесут желаемых результатов.

Водолей. День активного отдыха и пробуждения внутренних духовных сил. Может случиться так, что сегодня вас ждет увлекательная встреча, которая запомнится надолго и принесет массу приятных ощущений. Можете не беспокоиться ни о чем, так как Венера на вашей стороне - все приключения скорее всего закончатся благополучно.

Рыбы. Сегодня вас ожидает день преодоления сомнений и установления равновесия в чувствах, мыслях и поступках. Вы можете почувствовать неудовлетворение от работы, но не торопитесь с уходом. Подумайте о том, что работу, которая бы вам нравилась и приносила деньги, найти трудно. Нежелательно заниматься новым, неизвестным делом. Не рекомендуется тяжелый физический труд.

Астролог: Вальдемар Небоходцев