Грибовы: главный принцип, чтобы работа не разделяла семью

Коля и Настя Грибовы из Райчихинска несколько лет назад завоевали сердца тысяч Благовещенцев, став одними из первых блогеров Амурской области. Чуть больше года назад они переехали в Москву и не планируют на этом останавливаться. О том, почему стоит развивать соцсети, как перебороть себя и зачем шестимесячному ребенку своя страничка в Инстаграме – читайте в сегодняшнем материале.

– Ребят, расскажите, почему вы решили переехать из Благовещенска в Москву?

Н: Сами мы из Райчихинска, но после школы переехали в Благовещенск, где и познакомились с Колей. Жили тут, потом полгода в Китае. В Благовещенске я родила, прошло примерно 3 месяца, когда в один из дней Коля приходит с работы и говорит: «поехали жить в Москву». Я немножко была в шоке, но была готова уехать хоть завтра, так как всегда за новые места и люблю движуху. Мы еще посидели, обсудили все важные моменты. У Коли была своя компания, я понимала, что ему нужен переезд в крупный город, и Москва стала отличным вариантом для улучшения финансового положения, расширения бизнеса.

К: В 2016 году мы уезжали жить в Китай на полгода, и тогда у нас была весомая причина вернуться в Россию: мы не хотели рожать детей в Китае, так как все же в Благовещенске проще и лучше. Также думали уже после рождения Эми вернуться жить в Китай, но так как на тот момент у меня была своя компания по логистике, лучше было двигаться на запад России, ведь большая часть клиентов живет именно там. Мы пришли к выводу, что переезд в Москву никак кардинально жизнь не изменит, кроме окружения. Просто решили взять и попробовать, ведь Москва – город возможностей.

– Были трудности при переезде?

Н: Для нас было плюсом то, что не было привязки к работе. Мы могли работать, в целом, из любой точки мира. Я развивала свой личный блог в Инстаграме и вела другие аккаунты, этим я занимаюсь и сейчас, после переезда ничего не изменилось, только локация. Телефон всегда со мной, Эми тоже (смеется).

К: В Благовещенске не хватало немного движухи, мы знали многих, мероприятия были всегда одни и те же, ничего нового не происходило, а хотелось чего-то нового и интересного. Трудностей не было. Мы быстро решили все дела и рванули втроем в Москву.

– Логистическая компания после переезда стала приносить больше денег?

К: Этой компании больше нет. Когда приехали в Москву, мы увидели нечто новое и интересное: здесь другие возможности, решили сменить сферу деятельности, а не зацикливаться на старом. Сейчас у нас два или даже три направления. Настя занимается ведением инстаграм-аккаунтов. Я вместе с партнером открыл небольшую компанию, которая основывается на том, что привлекает клиентов из социальных сетей.

– А с чего вообще начался ваш бизнес в социальных сетях?

Н: Я начинала развиваться в этом направлении сама, еще до переезда в Москву. Это все переросло из хобби, когда мы были в Китае и там стали активно заниматься своими социальными сетями. Тогда мы стали обозревать свою жизнь, чем мы занимаемся, как живем. Параллельно с этим проходили различные обучения, семинары, читали книги. Тогда же и поняли, что хватает компетенции вести чужие аккаунты. В Инстаграме я зарегистрировалась еще в 2013 году, но тогда им особо не занималась. Только в Ките пришла к этому, и то, меня натолкнул на развитие личного Инстаграма Коля. Он помог перебороть все мои страхи. До Инстаграма я была очень зажатой перед камерой, не могла себя принимать на видео. Коля стал меня снимать, давал идеи, так мы вместе боролись с моей боязнью камеры. Сейчас знаю, что у меня есть инстасемья, которая всегда поддержит. Я не боюсь показывать себя без макияжа, в домашней одежде. Я такая, какая есть. Инстаграм научил быть настоящей везде.

К: Я с детства хотел чего-то такого, что будет лучше, чем у меня в детстве. Я играл в КВН 5 лет, а это, в первую очередь, творчество. И когда закончил, то мне просто нужно было куда-то себя девать и продолжать творить. В социальных сетях я стал делиться своими мыслями, идеями, получать обратную связь. И самое главное, ты чувствуешь, что ты не одинок. Возможно, это своеобразная иллюзия, но меня она вполне устраивает, так как мои друзья знают, что происходит у меня в жизни, а я знаю, что происходит у них. Соцсети помогают и развиваться внутренне, не бояться окружающих. Ты легче относишься к критике, учишься работать на камеру, воспринимать себя таким, какой ты есть, со всеми недостатками. Поэтому, когда мы прощупали в один момент эти бонусы, в Благовещенске нас стали считать крутыми блогерами: приглашали на ТВ, радио, просто спикером куда-то. И когда меня спрашивают: «А зачем социальные сети?», у меня возникает обратный вопрос: «А почему не социальные сети, ведь там сейчас находятся все». Для меня это очевидно.

– А какие темы больше всего хайпуют? Аудитория изменилась после переезда?

Н: Я знаю, какие темы заходят лучше всего и собирают больше всего. Обычно это «мамские» темы. Под ними всегда много комментариев и репостов. У Коли больше заходит юмор, потому что людям тяжело, так как количество информации выросло в разы. Вот пишешь текст какой-то крутой, интересный, запоминающийся. Но параллельно с тобой пишет похожий текст еще, условно, 20 человек. И даже если какой-то подписчик и разделяет твое мнение, видит твой пост, то даже может не успеть лайкнуть или написать комментарий, так как информации много, блогеров много, а читатель один. Твои мысли просто смешиваются с другими.

К: Аудитория стала более разношорстной. Если раньше 80% – это Благовещенск, то теперь от Благовещенска осталось меньше, так как количество подписчиков растет.

– За кем-то из благовещенских блогеров следите?

К: Я за многими слежу, Леха Манухин, Борода, Ксения Савинкина. Я ни от кого не отписывался после отъезда, стараюсь со всеми поддерживать связь, хотя бы инстаграмную.

Н: Из Благовещенска я слежу за Ирой Бурчик и Ксюшей Карповой, ну и свои друзья-знакомые.

– Вы развиваете свои страницы, это понятно. Но! Когда вашей дочери исполнилось полгода, вы создали ей Инстаграм. Зачем?

Н: Мы решили ей сделать небольшой подарочек на мини-праздник. Я еще беременная захотела вести профиль Эми, видела у других блогеров похожие штуки. По сути, это просто альбом с фотографиями, его приятно листать. Надеюсь, когда Эми подрастет, она будет сама вести страничку и скажет нам спасибо.

К: Когда родилась Эми, к нам был повышенный интерес, и страница Эми – определенный хайп. Это было продвижение семейной движухи. Сначала был хайп, да, а потом мы сами прям прониклись этой идеей. Аккаунт от ее рождения, ну это же, блин, круто! Листаешь и видишь, как она меняется со временем. Даже если люди перетекут в другую соцсеть, в Инстаграме останется такой цифровой альбомчик о нашей дочери.

– Сейчас модно говорить: вот у них богатые папы/мамы, они им все дали и поэтому они в шоколаде. На мой взгляд, таких людей – единицы. Большинство развивается самостоятельно. Например, вы простые ребята из Райчихинска. Как удалось выбраться?

К: Да, у нас никогда не было каких-то дополнительных плюшек по жизни, мы всего добиваемся сами. У нас обычные типовые семьи. И, первое, время, конечно, были проблемы с финансами. И были черные полосы, все не всегда было радужно. И мы много внимания уделяли финансам, так как нам надо было работать и обеспечивать семью. Хотелось бы попробовать себя на ТВ, в юморе, но тогда не было финансовой возможности. Мы разогнали очень большой рабочий моховик, и мы его не можем ни остановить, ни притормозить даже, и это своеобразный кайф. Когда-нибудь я еще приду к ТВ или творчеству на YouTube, когда буду богат (смеется). Мы не стоим на месте. Я продолжаю обучаться, поступил в Синергию и получаю степень MBA, что для меня прям супер-круто. Пока учусь, понимаю, что еще много чего изменится. Главное не ныть, что все плохо, а делать вещи. И тогда все будет круто.

–Так какие планы на будущее?

К: Из самого крупного – мы выходим на международный рынок бизнеса без помощи мам и пап. Из жизни – хотим уехать из Москвы, так как она немного поднадоела, хочется посмотреть мир. Момент не очень патриотичный, но у нас давно было в планах перебраться в другую страну. Когда будет переезд и куда – не знаю. В Благовещенск возвращаться не собираемся, если только в гости. Но пока даже этого не планируем, потому что основная причина возвращаться – это родители, а они уже сами были у нас пару раз. Поэтому стимула к возвращению нет.

Н: Я же хочу продолжать развивать свой блог и буду развивать свои курсы. Для меня это точка роста.

К: Для нас главное – семья. Главный принцип, чтобы работа не разделяла семью. Настя сидит дома, а я иногда выхожу в кафе возле дома просто поработать, чтобы не отвлекаться. И если будет нужно, через пять минут я уже буду снова рядом с семьей. Поэтому мы пропагандируем удаленную работу. Топим за развитие и семейное счастье. Короче, хотим, чтобы все хорошо было, и не важно, Москва это или не Москва. Сейчас мы очень много времени посвящаем работе, но не в ущерб семье.

– Так все же, есть какой-то лайфхак для тех, кто планирует переехать в Москву?

К: Да нет же! Часто нам пишут просто так, и мы им все рассказываем о бизнесе, о жизни в Москве. Многие ребята из Благовещенска переезжают в Москву, но не все остаются. Да и у каждого должна быть своя цель. Нам удалось удержаться. Но что мы такого конкретного делаем и дать инструкцию о жизни в Москве не можем, так как перед каждым должна стоять своя цель. Мы просто много работаем и знаем, чего хотим. Стратегию мы не дадим, как продвинуться. Вот, например, недавно знакомый написал: «Ну что, куда мне идти, чтобы заработать много денег и закрепиться в Москве?» А я не могу сказать, ну, блин, у каждого свой путь. Я первое время просто брал рюкзак и ходил везде, где мог бы найти какую-то пользу, искал, так сказать, себя. Поэтому, повторюсь, просто ставьте цель и идите к ней, иначе никак.