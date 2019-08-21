Фото: Российский бизнесмен Руслан Cулимович Байсаров

– Всем интересно, как будет выглядеть новый мост. Расскажите об этом.

– Мост через Амур – экстрадозный, представляет собой усовершенствованный вариант вантового с низкими пилонами, облегченными конструкциями.

Те, кто видел мост на остров Русский во Владивостоке, увидят сходство в вантовой системе, хотя сами ванты несколько другие, но у них один и тот же производитель – французская компания, у которой большой опыт в мостостроительной сфере.

У моста будет три судоходных пролета – там смогут спокойно проходить суда. Что касается ширины дорожного полотна моста: предусмотрено две полосы движения по 3,75 метра в каждом направлении, плюс полосы безопасности по 2 метра с каждой стороны.

– Уже сейчас автодороги, которые ведут к району мостового перехода, выглядят перегруженными, как вы считаете, они справятся с увеличившейся нагрузкой после начала эксплуатации моста?

– На основе проведенного анализа данных был сделан вывод о том, что пропускная способность автомобильных дорог в районе проектируемого мостового перехода не соответствуют существующей интенсивности движения. По прогнозам специалистов, перспективная интенсивность движения в 2035 году на мосту Благовещенск – Хэйхэ составит 8 651 приведенный автомобиль в сутки, из них более 90 % – грузовой транспорт. К этому времени отдельные участки сети существующих дорог будут нуждаться в реконструкции.

– В последнее время Амур показывает высокий паводок практически ежегодно, это как-то осложнило работу?

– Действительно, мы помним наводнения 2013 года, но тогда еще не было начато строительство. А вот в 2018 году специалисты ГК СК «Мост» почувствовали на себе сложный характер этой реки, сейчас, в 2019 году снова большая вода. Паводок 2018 года внёс коррективы в процесс строительства – были затоплены площадки, с которых возводились опоры. Проблему решили, усилив конструкции ограждения, что дало возможность круглосуточно вести работы и зимой.

В этом ряду была проведена не имеющая аналогов в мостостроении операция по герметизации котлована центральной русловой опоры методом нагнетания быстротвердеющих в воде составов, возведение временной опоры для осуществления надвижки пролетного строения на фундаменте капитальной опоры моста.

Строительство моста через Амур – это еще и очередной опыт для Группы компаний СК «Мост» с точки зрения ведения строительных работ в сложных погодных и природных условиях. Работы ведутся в 2 смены, в круглосуточном режиме. Когда возводили опоры, то задействовали более четырехсот профессионалов разных специальностей. Сейчас на объекте трудятся более 500 специалистов, так как работы выходят на финишную прямую.

– Не страшно было браться за такой масштабный проект? Этот мост стал уже притчей во языцех – за 30 лет кто только ни обещал начать строительство, а удалось лишь группе компаний СК «Мост».

– Вы знаете, у каждого проекта, у каждой стройки есть свои нюансы. Простых задач при строительстве таких крупных инфраструктурных объектов не бывает, всегда есть местные геологические и природные особенности, экономические факторы и человеческие взаимоотношения. Что важно, так это детальная подготовительная работа, отслеживание ситуации в каждом моменте, педантичная проработка всех деталей в целях предотвращения и предупреждения потенциальных рисков. Специалисты ГК СК «Мост» приступили к этой работе только после того, как изучили все необходимые документы и поняли, что у Группы компаний есть все компетенции для успешной реализации проекта по строительству моста Благовещенск – Хэйхэ. Опыт работы Группы компаний СК «Мост» колоссальный, на протяжении почти 30 лет её специалисты строили разные объекты в сложных условиях, в том числе и в условиях Арктики. Помимо моста через Амур, ГК СК «Мост», строит и первый железнодорожный мост в Китай – Нижнеленинское – Тунцзян. Отмечу, что в этих двух проектах необходимо регулярно сверять ход работ, планы и проекты с китайскими коллегами. Это сложно, но дает возможность научиться новому, освоить другие технологии, обменяться опытом.

– Есть другие крупные объекты в нашей стране, которые вы строите в настоящее время? Что это за объекты?

– Это железнодорожный мост Нижнеленинское – Тунцзян, о котором я упомянул ранее, новый Байкальский железнодорожный тоннель, перегонные тоннели московского метро и целый ряд объектов в рамках переустройства железнодорожной колеи на Сахалине.

– Вы ощущаете, что практически своими руками вершите историю?

– Мост через Амур изменит многое в жизни России и Китая, он является важной частью торговой инфраструктуры. Товарооборот увеличится, обе стороны это почувствуют. Станет намного удобнее осуществлять экспортные грузоперевозки, я думаю, амурские торговцы соей это оценят. Мостовой переход Благовещенск – Хэйхэ станет отправной точкой для создания территории опережающего развития, поэтому Амурскую область ждет экономический подъем, приток инвестиций. Мы понимаем, что в этом развитии есть и наш вклад, и это приятно.

Руслан Байсаров: биографическая справка

Руслан Байсаров родился в 1968 году в Пригородном на современной территории Республики Чечня. По окончании среднеобразовательной школы Байсаров поступил в Московский инженерно-строительный институт. Во время обучения в вузе был призван в армию. Демобилизовавшись, перевелся в Грозненский государственный нефтяной технический университет. Получил специальность инженера-экономиста.

В 2001 году Руслан Байсаров окончил магистратуру в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова по специальности «социология». Также имеет ученую степень кандидата технических наук после защиты в 2018 году диссертации в НИТУ «МИСиС».

Бизнесом Байсаров начал заниматься еще в студенческие годы. Первые серьезные активы были приобретены предпринимателем в 90-х годах. Тогда его заинтересовала индустрия красоты и сфера развлечений: в Центре международной торговли в Москве Руслан Сулимович Байсаров открыл ряд заведений, в том числе салон красоты и спорткомплекс, которые достаточно быстро приобрели популярность среди селебрити.

В начале 2000-х развивает бизнес в нефтяной отрасли. Руслан Байсаров реализует ряд проектов для энергетических предприятий столицы по повышению эффективности и переводу продаж топлива на автоматизированный учет. Также бизнесмена приглашают на руководящие должности в ведущие компании в нефтегазовом секторе.

С 2008 года в портфеле Руслана Сулимовича один из первых крупных активов – доля в Sibir Energу. Позднее пакет выкупила «Газпром нефть».

Примерно в то же время бизнесмен проявил интерес к угольной отрасли. С целью развития бизнеса в данном направлении в 2011 году Байсаров учреждает и возглавляет АО «Тувинская Энергетическая Промышленная Корпорация». Через два года корпорация приобретает лицензию на разработку Элегестского угольного месторождения в Туве. Проект, помимо возведения горно-обогатительного комбината, подразумевает строительство сопутствующей инфраструктуры – угольного портового терминала в Хабаровском крае, а также прокладку железнодорожной ветки «Элегест-Кызыл-Курагино» – первой железной дороги в истории Республики Тыва, которая соединит регион с федеральной сетью и даст мощнейший толчок к развитию местной промышленности и экономики страны в целом.

Начиная с 2014 года Руслан Байсаров регулярно входит в список 200 самых богатых бизнесменов России по версии журнала «Форбс».

Еще одно стратегически важное приобретение – покупка в 2015 году доли в ГК «СК Мост». Буквально через год предприниматель увеличивает пакет в обществе и становится его контролирующим акционером. Данный актив позволил Руслану Байсарову стать активным участником строительства масштабных инфраструктурных объектов государственного значения.

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