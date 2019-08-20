В Приамурье увеличивают число специалистов, оформляющих документы для выплат подтопленцам

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Пять мобильных групп по оформлению документов на получение федеральных выплат подтопленцами 21 августа приступят к работе в Мазановском районе. Решение об увеличении числа специалистов, занятых на оформлении документов, было принято на заседании КЧС региона под руководством губернатора Амурской области Василия Орлова.

Как рассказал заместитель председателя правительства Приамурья Александр Нестеренко, организовано пять групп специалистов, их обеспечат автомобилями и оргтехникой. Для перевозки граждан в пункты оформления документов на выплаты предоставлен автобус. Автомобиль, оборудованный громкой связью, будет оповещать людей о работе по сбору документов.

«Завтра с 08:00 часов мобильные группы приступят к работе, в первую очередь в Новокиевском Увале и Угловом», – цитирует Нестеренко пресс-служба правительства Амурской области.

В настоящее время уточненная потребность в средствах из федерального бюджета составляет более 244 миллионов рублей, из которых более 117 миллионов – на выплату единовременной материальной помощи 11 725 гражданам (по 10 тысяч рублей на человека), более 42 миллионов – на выплату 855 гражданам за частичную утрату имущества первой необходимости (по 50 тысяч на человека). Более 84 миллионов рублей – на выплату финансовой помощи 846 амурчанам за полную утрату имущества первой необходимости (по 100 тысяч на человека).

Поступления средств разделены на несколько этапов. Порядка 70 миллионов рублей федеральных средств поступили в регион в полном объеме. На проверке в МЧС России находятся документы граждан на выплату, общая сумма которых составляет более 40 миллионов, из них более 10 миллионов – на выплату единовременной материальной помощи (по 10 тысяч рублей на человека) 1 025 амурчанам. Еще 1,3 миллиона рублей – на выплату 26 гражданам финансовой помощи за частичную утрату имущества первой необходимости (по 50 тысяч на человека). Более 28 миллионов рублей – на выплату 288 жителям Приамурья финансовой помощи за полную утрату имущества первой необходимости (по 100 тысяч на человека).

«Сегодня сформированы и уже направлены в МЧС России для предварительной проверки списки пострадавших граждан на предоставление выплат в объеме более 46 миллионов рублей. Это 25,4 миллиона рублей на выплату 2 540 людям единовременной материальной помощи (по 10 тысяч рублей на человека). Более 14 миллионов рублей – на выплату 281 амурчанину финансовой помощи за частичную утрату имущества (по 50 тысяч рублей на человека). Еще 6,9 миллиона рублей – на выплату 69 людям финансовой помощи за полную утрату имущества первой необходимости (по 100 тысяч рублей на человека)», – сказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский.

Не оформлены и не представлены документы от 5 549 амурчан на выплату из федерального бюджета на более чем 55 миллионов рублей единовременной материальной помощи.

«В министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области поступило и находится на проверке 17 пакетов документов на оказание помощи из областного бюджета. 13 из них – за подтопление домовладений в Мазановском районе и 4 пакета документов – на предоставление выплат несовершеннолетним жителям Мазановского района», – сказал Алексей Венглинский.

Параллельно с предоставлением финансовой помощи в области ведется и восстановление участков дорог, пострадавших в результате паводка.

«За сутки дорожными службами восстановлено 27 километров дорог. По-прежнему затруднено движение на 34 участках дорог, закрыт проезд на 4 участках дорог. Продолжается оценка ущерба, нанесенного дорожной сети, специалисты работали в Михайловском и Константиновском районах», – доложил первый замминистра транспорта области Валерий Ухов.

В домах граждан к ремонту приступили печники. Обследовано 38 печей. В течение дня отремонтирована одна печь, 20 находятся в работе.

На заседании рассмотрели и вопрос о работе пунктов длительного пребывания. Губернатор подчеркнул, что люди на местах должны получать полную информацию, включая и фотографии пунктов длительного пребывания. Чтобы они четко представляли условия, в которых им предлагают временно поселиться. Ответственность за это лежит на главах местных администраций. Было отмечено, что в этих пунктах людям предоставят необходимые условия, в них не входит организация бесплатного питания. Желающие разместиться в ПДП амурчане смогут проживать здесь до момента предоставления им средств для расселения граждан. В некоторых случаях (в Мазановском районе) многодетным семьям были предоставлены во временное пользование квартиры маневренного фонда.