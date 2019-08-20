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сегодня, 22:12 0

Амурское предприятие лишили трактора стоимостью 3,9 миллиона рублей

Амурское предприятие лишили трактора стоимостью 3,9 миллиона рублей
Фото: pixabay.com

В Амурской области АО «Черняево» попало в поле зрения судебных приставов. Это произошло из-за крупного долга, образовавшегося у предприятия.

«Черняево» не расплачивалось по договорам поставки дизельного топлива за 2017 и 2018 годы со своим контрагентом, общая сумма задолженности превысила 3 миллиона 100 тысяч рублей. Организация-контрагент была вынуждена обратиться в суд с иском о взыскании основного долга и пени – более 700 тысяч рублей, об обращении взыскания на заложенное имущество.

После выезда в село Черняево Магдагачинского района пристав арестовал трактор «Кировец» на сумму 3,9 миллиона рублей. Имущество было передано на ответственное хранение представителю взыскателя. В дальнейшем трактор передадут на торги, сообщает пресс-служба УФССП России по Амурской области.

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