Приамурье вошло в двадцатку регионов с самым доступным бензином

Чтобы составить данный рейтинг, эксперты разделили среднемесячный заработок в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2018 по май 2019 года на местную цену бензина по состоянию на конец июля этого года.

Приамурье заняло 19-е место. Объем бензина АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в регионе в месяц, составил 909 литров. При этом цена бензина марки АИ-92 на конец июля 2019 года в Амурской области составила 42,40 рубля за литр.

Места рейтинга с первого по третье достались соответственно следующим субъектам РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ – 2 080 литров бензина АИ-92 на чистую среднюю зарплату в регионе в месяц, Москва – 1 798 литров, Ненецкий автономный округ – 1 609 литров.

Всего в перечне 85 мест, и на последних, с 83-го по 85-е, оказались: Кабардино-Балкарская Республика – 525 литров, Карачаево-Черкесская Республика – 520 литров и Республика Дагестан – 514 литров.