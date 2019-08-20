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20августа
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В Белогорске посостязаются плоды, овощи и фрукты

В Белогорске посостязаются плоды, овощи и фрукты
Фото: пресс-служба администрации Белогорска

«Белогорское подворье» устроят в Белогорске в рамках сельскохозяйственной выставки-ярмарки. Она развернется 24 августа в городском парке культуры и отдыха с 10 часов утра.

Активными участниками станут как жители Белогорска, так и сельхозпроизводители соседних районов. Несколько площадок организаторы ярмарки посвящают сельхозпродукции, выращенной садоводами-любителями и огородниками.

«Конкурс "Белогорское подворье" – это состязание плодов, овощей и фруктов, выращенных на амурской земле», – рассказывает замдиректора городского парка по культурно-массовой работе Оксана Черкасова.

По ее словам, сельхозпроизводителей ждут разные дисциплины, например, «Огородное чудо» (на самый необычный овощ, фрукт), «Самый экзотический» (среди овощей, фруктов, имеющих необычный вид и не характерных для выращивания на амурской земле), «Очумелые ручки» (подразумевает выставку композиций и поделок из овощей, фруктов, природного материала). Участникам нужно будет продемонстрировать «Огородного чемпиона» – самый большой сельхозпродукт, выращенный на личном подворье.

Как пишет пресс-служба администрации Белогорска, награждение участников конкурса «Белогорское подворье» состоится на сцене городского парка культуры и отдыха.

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#администрация Белогорска #Белогорск #сельское хозяйство #конкурсы

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