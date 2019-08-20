Амурчанин поймал и умертвил косулю

Приговором Тындинского районного суда осужден 47-летний житель Тындинского района Приамурья. Он был признан виновным в незаконной охоте с причинением крупного ущерба.

Установлено, что 20 сентября 2018 года мужчина, находясь в лесном массиве в 30 километрах от села Соловьевск Тындинского района, установил на тропе в месте прохождения диких копытных животных металлическую петлю. С ее помощью 21 сентября амурчанин поймал и умертвил самца косули (охота на косулю в тот момент была под запретом). Тушу животного разделал ножом.

Ущерб от содеянного оценили в 120 тысяч рублей. Суд приговорил мужчину к 7 месяцам исправительных работ, с удержанием 10 % заработка в доход государства, условно, с испытательным сроком. Кроме того, амурчанина обязали полностью возместить ущерб – 120 тысяч рублей, сообщает Gazeta-bam.ru со ссылкой на помощника Тындинского городского прокурора.