Амурчанка поверила «следователю» и «адвокату» и лишилась 3,5 миллиона рублей

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В дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» обратилась жительница столицы Приамурья 1953 года рождения. Женщина сообщила, что у нее обманом было похищено около 3,5 миллиона рублей.

Установлено, что в 2018 году амурчанка через интернет приобрела таблетки. В конце июня 2019 года ей на телефон поступил звонок от неизвестного, который представился следователем из Москвы. Он сообщил, что данный препарат является контрафактным и женщине положена выплата. Затем амурчанке позвонил мужчина и, представившись адвокатом, пояснил, что размер компенсации составляет 20 миллионов рублей, сообщил о необходимости оплатить государственную пошлину. Амурчанка поверила «адвокату» и заплатила в общей сложности более 3,5 миллиона рублей. Когда женщина поняла, что была обманута, обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия, направленные на установление причастных лиц, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Полиция напоминает: не доверяйте незнакомцам, посулившим вам большие компенсации и требующим за них различные платежи. Не переводите на указанные ими счета свои деньги. В случае совершения в отношении вас мошеннических действий незамедлительно обращайтесь в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (102 – при звонке с мобильного).