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20августа
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сегодня, 18:53 8

Амурчанка поверила «следователю» и «адвокату» и лишилась 3,5 миллиона рублей

Амурчанка поверила «следователю» и «адвокату» и лишилась 3,5 миллиона рублей
Фото: Амур.инфо

В дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» обратилась жительница столицы Приамурья 1953 года рождения. Женщина сообщила, что у нее обманом было похищено около 3,5 миллиона рублей.

Установлено, что в 2018 году амурчанка через интернет приобрела таблетки. В конце июня 2019 года ей на телефон поступил звонок от неизвестного, который представился следователем из Москвы. Он сообщил, что данный препарат является контрафактным и женщине положена выплата. Затем амурчанке позвонил мужчина и, представившись адвокатом, пояснил, что размер компенсации составляет 20 миллионов рублей, сообщил о необходимости оплатить государственную пошлину. Амурчанка поверила «адвокату» и заплатила в общей сложности более 3,5 миллиона рублей. Когда женщина поняла, что была обманута, обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия, направленные на установление причастных лиц, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Полиция напоминает: не доверяйте незнакомцам, посулившим вам большие компенсации и требующим за них различные платежи. Не переводите на указанные ими счета свои деньги. В случае совершения в отношении вас мошеннических действий незамедлительно обращайтесь в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (102 – при звонке с мобильного).

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#криминал #происшествия #финансы

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Комментарии
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  • Цунай

    Цунай
    1 час назад

    Потому что одинокая)))

  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Сказочная страна, не зря в этой стране так популярно ПОЛЕ ЧУДЕС !!!

  • 028rus

    028rus
    57 минут назад

    Слов нет. Более 3,5 мил. перевести по звонку это что то)))

  • retrogr

    retrogr
    52 минуты назад

    4й год минимум этой схеме

  • одна из....

    одна из....
    47 минут назад

    Надо еще проверить откуда у тетки такие баблосы))

  • одна из....

    одна из....
    46 минут назад

    С пенсии поди накопила

  • батарейка

    батарейка
    11 минут назад

    вот и верь что живет народ плохо, денег не хватает

  • dance

    dance
    9 минут назад

    одна из....Надо еще проверить откуда у тетки такие баблосы))


    И откуда московский адвокат знал, что тетка при деньгах

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