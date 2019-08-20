Готовность коммунальной инфраструктуры Приамурья к отопительному сезону достигла 76,5 %

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Министр ЖКХ Амурской области контролирует подготовку региона к предстоящему отопительному периоду. На сегодняшний день готовность коммунальной инфраструктуры Приамурья к сезону теплых батарей составила 76,5 %. В том числе: котельные – 76,3 %, тепловые сети – 78,1 %, водопроводные сети – 75,5 %, жилищный фонд – 75,8 %.

«В части реализации программы модернизации коммунальной инфраструктуры из 175 необходимых конкурентных процедур заключено 123 контракта. Освоение составило 39,34 миллиона рублей», – рассказал министр ЖКХ области Сергей Гордеев на состоявшемся рабочем совещании губернатора региона с органами исполнительной власти.

По состоянию на 14 августа фактические запасы топлива на складах теплоснабжающих организаций составили: уголь: план – 439,2 тысячи тонн, факт – 201,6 тысячи тонн, или 46 %; мазут: план – 9,4 тысячи тонн, факт – 8,7 тысячи тонн, или 92 %; дрова: план – 3,6 тысячи тонн, факт – 1,2 тысячи тонн, или 33 %.

Как пишет пресс-служба правительства Амурской области, дополнительно заготовлено 1,8 тысячи тонн дров, которые на данный момент находятся на лесных делянах.

Организация поставок топлива для создания общего нормативного запаса к началу отопительного периода ведется согласно графику. Текущее исполнение графика составляет: уголь: план – 86 тысяч тонн, факт – 66 тысяч тонн, или 77 %; мазут: план – 1,8 тысячи тонн, факт – 4,1 тысячи тонн, или 228 %; дрова: план – 0,9 тысячи тонн, факт – 0,5 тысячи тонн, или 56 %.

Дополнительно заготовлено 0,5 тысячи тонн дров, находящихся на лесной деляне.

Как отметил заместитель председателя правительства Амурской области Павел Матюхин, подготовка к отопительному периоду 2019-2020 годов в регионе проходит в целом лучше, чем в прошлом году.