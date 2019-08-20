Павильон Приамурья к ВЭФ-2019 готов на 70 % (фото)

Фото: invest.amurobl.ru

Готовность павильона Амурской области к Восточному экономическому форуму 2019 года на сегодняшний день составляет 70 %. Как рассказал директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павел Пузанов, завершены сборка металлического каркаса павильона и черновая отделка.

«Накануне установили сэндвич-панели на всех этажах. Сегодня на павильоне заканчивают покраску стен и укладку пола. Конструкцию будут использовать несколько лет, обновляя часть деталей и концепцию. Это позволит нам сэкономить ресурсы и время застройки. В прошлом году мы также перестраивали павильон, который строили на ВЭФ-2017», – цитирует Павла Пузанова инвестиционный портал Амурской области.

Павильон региона состоит из трех этажей. В его внешнем виде и форме организаторы делают акцент на развитие в Приамурье экспортной тематики, главным символом которой являются транспортные контейнеры.

Первый этаж павильона познакомит посетителей с газохимической отраслью Приамурья и газохимическим кластером в Свободненском районе. Можно будет проследить путь сырья от Чагоянского месторождения по «Силе Сибири» к Амурскому ГПЗ и газохимическому кластеру, а затем к предпринимателям, которые будут использовать продукцию газопереработки для своего производства.

Второй этаж готовят к установке медиафасада, который будет транслировать информацию о трансграничной агломерации «Благовещенск – Хэйхэ» как внутри павильона, так и снаружи. При помощи сенсорной панели, которая выведет на экран цифры и визуализированные объекты, посетители смогут увидеть результаты работы Приамурья за последние пять лет и прогноз к 2035 году.

В 2018 году на ВЭФ экспозиция павильона была посвящена истории становления и развития сотрудничества между Россией и Китаем. Павильон посетили почти 70 000 человек. Среди них Владимир Путин и Си Цзиньпин.