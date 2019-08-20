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сегодня, 17:49 0

Метеорологи ВВО впервые получили данные со спутника, запущенного с Восточного

Метеорологи ВВО впервые получили данные со спутника, запущенного с Восточного
Фото: Амур.инфо

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) впервые получили метеоданные от космического аппарата дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» номер 2-2. Об этом говорится в сообщении пресс-службы округа, пишет ТАСС.

«Прием данных был осуществлен с применением мобильных комплексов "Сюжет-МБ", развернутых в восьми регионах Дальнего Востока, в том числе в полевых условиях», – говорится в сообщении.

В рамках специальных учений со специалистами гидрометеорологических подразделений ВВО военные метеорологи развернули подвижные метеорологические станции и получили метеоданные с применением мобильных комплексов приема спутниковой информации.

Данные, полученные от «Метеора-М», значительно повысили эффективность и точность составления метеосводки, в том числе используемой для авиации, отмечается в сообщении.

Всего к учениям привлечено около 600 подразделений специалистов, задействовано более 400 единиц специальной техники, в том числе более 40 мобильных метеостанций.

Ракета-носитель «Союз-2» со спутником «Метеор-М» 2-2 была запущена 5 июля с космодрома Восточный, 7 июля аппарат был выведен на целевую орбиту. Спутник предназначен для контроля озонового слоя и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве, а также для мониторинга морской поверхности, включая ледовую обстановку.

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