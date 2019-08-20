В Благовещенске состоится предпоказ киноработ участников «Кинамурчика»

В преддверии Дня российского кино и ежегодной всероссийской акции «Ночь кино» в зрительном зале Городского дома культуры впервые пройдет предпоказ самых ярких и интересных киноработ. Их авторы – участники II открытого дальневосточного фестиваля детского кино и видеотворчества «КинАмурчик».

Как сообщает администрация Благовещенска, мероприятие состоится в субботу, 24 августа, в 12 часов в ГДК по адресу: улица Ленина, 144. Для зрителей предпоказ будет бесплатным. Необходима предварительная запись по телефонам: (4162) 46-26-54 или 52-89-18.

Организаторы покажут 10 работ, которые сняли школьники самостоятельно или с помощью взрослых наставников. Работы представлены в разных жанрах – анимация, видеоблог, буктрейлер, экранизация сказок, любительское детское кино и репортаж. Также гостям мероприятия расскажут насколько технически подковано молодое поколение, как дети могут воплотить свои замыслы и фантазии в видеотворчестве или сыграть самую сложную роль.

В 2019-м году география фестиваля «КинАмурчик» значительно расширилась. На конкурс поступило около 50 киноработ из 11 территорий России: Московской, Нижегородской, Самарской, Челябинской и Оренбургской областей, Санкт-Петербурга, Евпатории (Крым), Красноярска, Читы, Владивостока и Амурской области. На предпоказе благовещенцы увидят некоторые из этих работ.

«КинАмурчик» – один из пяти конкурсов VI Международного фестиваля «Детство на Амуре», который пройдет в Благовещенске при поддержке Фонда президентских грантов.