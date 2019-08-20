Суд признал правомерность наказания Амурским коммунальным системам

В январе текущего года в Благовещенске произошло отключение теплоснабжение дома № 20 по улице Артиллерийской. По факту случившегося прокуратура города провела проверку. Было установлено, что отключение произошло из-за аварии – порыва в системе теплоснабжения, возникшего в связи с нарушениями при эксплуатации тепловой сети.

Итогом проверки стало возбуждение дела об административном правонарушении в отношении АО «Амурские коммунальные системы». Организации предстояло ответить по статье 9.11 КоАП «Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки».

Постановлением начальника отдела государственного энергетического надзора по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора юридическое лицо АО «АКС» признано виновным в совершении административного правонарушения и подвергнуто наказанию в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей, сообщает прокуратура Амурской области.

С таким решением АО «АКС» не согласилось и обратилось в Благовещенский городской суд с жалобой. Во время судебного заседания сотрудник прокуратуры возражал против удовлетворения жалобы, считая, что постановление является законным и обоснованным. С учетом позиции работника прокуратуры Благовещенский городской суд оставил постановление контролирующего органа без изменения, а жалобу представителя АО «АКС» – без удовлетворения.