Будьте здоровы: в ФАПе села Владимировка приняли на работу молодого специалиста

В фельдшерско-акушерском пункте села Владимировка появился еще один молодой специалист. Фельдшер Анастасия Шулькевич трудоустроилась по программе «Земский фельдшер» и получила единовременную компенсационную выплату в размере 500 000 рублей.

Всего за прошедший год в муниципалитете устроились на работу 3 медика, сообщает пресс-служба администрации Благовещенского района. Выпускник Амурского медицинского колледжа города Райчихинска приступил к работе в ФАПе села Михайловка. Молодого специалиста глава сельсовета обеспечил благоустроенной квартирой. Другому специалисту ФАПа в селе Прядчино также предоставили квартиру в двухквартирном доме. Жильем обеспечили и фельдшера в селе Гродеково.

Всего на территории Благовещенского района функционируют 18 ФАПов, 5 врачебных амбулаторий, центральная районная поликлиника, расположенная на базе Амурской областной клинической больницы, и ее филиал в селе Чигири. В 2018 году косметический ремонт провели в амбулатории села Усть-Ивановка, отремонтировали фельдшерско-акушерские пункты в селах Гродеково, Прядчино, Натальино, Кантон-Коммуна. В ФАПах сел Новотроицкое и Передовое произвели ремонт системы отопления, в Ровном взамен старого здания установили новое модульное.

Для привлечения в сельскую местность кадров среднего медицинского звена с 2015 года на территории РФ действует программа «Земский фельдшер», в настоящее время она реализуется наряду с проектом «Земский доктор». Участники проекта должны иметь среднее медицинское образование и проживать в период работы в сельской местности либо переехать туда на пятилетний срок, пока действует соглашение с министерством здравоохранения и лечебным учреждением.