Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:45 0

На акции «Ночь кино» в Благовещенске разыграют пригласительные на «Амурскую осень»

На акции «Ночь кино» в Благовещенске разыграют пригласительные на «Амурскую осень»
Фото: Амур.инфо

24 августа в Благовещенске стартует всероссийская акция «Ночь кино». На мероприятии разыграют пригласительные билеты на «Амурскую осень».

Всероссийская акция в областной столице пройдёт на традиционной площадке. В сквере областного Дома народного творчества подготовят места для зрителей и установят большой экран для демонстрации трёх фильмов, победивших в интернет-голосовании.

«Ночь кино» стартует в 19:30. За полчаса до начала показа состоится торжественное открытие акции. Зрители смогут принять участие в розыгрыше пригласительных билетов на мероприятия фестиваля кино и театра «Амурская осень» в Амурскую областную филармонию и областной Дом народного творчества. Театр огня «Одержимые» подготовит фаер-шоу.

Фильмы общим хронометражом 5 часов 5 минут будут демонстрироваться без перерыва. Завершить кинопоказы планируется приблизительно в два часа ночи. В случае неблагоприятной погоды «Ночь кино» пройдёт в здании АОДНТ.

В Амурской области всероссийскую акцию планируется провести на 41 открытой площадке 20 муниципальных образований включая Благовещенск.

Просмотров всего: 115

#кино #культура

распечатать


Культура

В Благовещенске состоится предпоказ киноработ участников «Кинамурчика»
Культура

Солистка благовещенского хора спела на сцене театра «Новая опера» в Москве
Культура

Юные эвенкийские артисты из Амурской области снялись в клипе Вики Цыгановой
Культура

В Амурской области менеджер, актриса и медработник создали клуб писателей Маякoffские
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь