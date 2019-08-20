На акции «Ночь кино» в Благовещенске разыграют пригласительные на «Амурскую осень»

Фото: Амур.инфо

Всероссийская акция в областной столице пройдёт на традиционной площадке. В сквере областного Дома народного творчества подготовят места для зрителей и установят большой экран для демонстрации трёх фильмов, победивших в интернет-голосовании.

«Ночь кино» стартует в 19:30. За полчаса до начала показа состоится торжественное открытие акции. Зрители смогут принять участие в розыгрыше пригласительных билетов на мероприятия фестиваля кино и театра «Амурская осень» в Амурскую областную филармонию и областной Дом народного творчества. Театр огня «Одержимые» подготовит фаер-шоу.

Фильмы общим хронометражом 5 часов 5 минут будут демонстрироваться без перерыва. Завершить кинопоказы планируется приблизительно в два часа ночи. В случае неблагоприятной погоды «Ночь кино» пройдёт в здании АОДНТ.

В Амурской области всероссийскую акцию планируется провести на 41 открытой площадке 20 муниципальных образований включая Благовещенск.