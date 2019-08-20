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сегодня, 16:32 0

Супруги из США раскрыли секрет долговечного брака

Супруги из США раскрыли секрет долговечного брака
Фото: Good Day Sacramento / YouTube

Супруги из американского города Оборн (Вашингтон) раскрыли секрет долговечного брака. Они вместе почти 70 лет, и все это время носят одинаковую одежду.

Фрэнсис (Francis) и Розмари Клонц (Rosemary Klontz) познакомились в старшей школе и прожили в браке 68 лет. По словам женщины, однажды ее мать купила им одинаковые рубашки, и после этого пара начала носить похожую одежду.

Розмари сама отвечает за внешний вид Фрэнсиса, а он с удовольствием подчиняется жене. Супруги вместе исполняют церковные песнопения и считают, что вера также помогает им сохранить хорошие отношения, пишет «Лента.ру».

Ранее сообщалось, что пожилая супружеская пара из города Олбани (штат Нью-Йорк) стала популярна в соцсетях и СМИ после того, как их внук опубликовал в Twitter фотографии пенсионеров в сочетающейся по цвету и стилю одежде. Вначале супруги подбирали одежду таким образом только для посещения танцевальных классов и церкви, а затем начали продумывать свои наряды для любого выхода.

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#жизнь #религия

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