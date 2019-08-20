Прокуратура завершила проверку по факту инцидента с памятником в Дипкуне

Фото: Амур.инфо

Было установлено, что в апреле 2019 года в Дипкуне выполнялся ремонт памятника, в соответствии с муниципальным контрактом. Макет обновленного объекта согласовывался с администрацией Дипкунского сельсовета. По окончании работ они были приняты и оплачены заказчиком.

Установлено, что рисунок, нанесенный на памятнике, не соответствует изображению солдат периода Великой Отечественной войны, в связи с чем требуется его демонтаж и изготовление нового макета. Устранение дефектов способно повлечь дополнительные расходы местного бюджета.

По результатам проверки Тындинский городской прокурор 14 августа внес представление главе администрации Дипкунского сельсовета, и в настоящее время некорректное изображение демонтировано.

Устранение нарушений законодательства остается на контроле Тындинской городской прокуратуры, сообщает прокуратура Амурской области.

Окончательный облик памятника в поселке Дипкун будет согласован в общественном научно-методическом совете при правительстве Амурской области.

В функции общественного научно-методического совета по вопросам охраны, использования и сохранения объектов культурного наследия при правительстве Амурской области входит рассмотрение проектов реставрации объектов культурного наследия. «Несмотря на то, что формально данный объект не относится к объектам культурного наследия, члены совета дадут оценку представленному проекту, – комментирует Виталий Ребизант, начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области. – В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне многие поселения планируют реконструкции мемориальных объектов, при этом важно сохранить историческую достоверность. Члены совета будут оказывать необходимую методическую помощь при разработке проектов реставрации памятников».

Дополнительно, для учета общественного мнения, органам местного самоуправления Амурской области рекомендовано обсуждать проекты реконструкций мемориальных объектов и концепции проведения массовых мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, на заседаниях общественных советов, созданных во всех городских округах и муниципальных районах Приамурья.