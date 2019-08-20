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Солистка благовещенского хора спела на сцене театра «Новая опера» в Москве

Солистка благовещенского хора спела на сцене театра «Новая опера» в Москве
Фото: Пресс-служба администрации Благовещенска

Воспитанница академического хора «Детство» Центральной детской школы искусств Благовещенска Елизавета Долженкова приняла участие в музыкальном благотворительном фестивале «Белый пароход». Перед тем как попасть в масштабный музыкальный проект, она прошла конкурсный отбор.

Главным событием проекта стал гала-концерт, который состоялся 19 августа на сцене театра «Новая Опера» в Москве. В концерте приняли участие оперная певица Любовь Петрова, эстрадный певец Александр Панайотов, вел концерт известный российский телеведущий Дмитрий Губерниев.

Благовещенка Елизавета Долженкова сольно исполнила песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Горькая моя Родина» под живой аккомпанемент ансамбля «Творческое Содружество Музыкантов» под управлением Александра Покидченко. Гала-концерт стал результатом трёхнедельной работы вокально-хоровой школы «Белый пароход».

С 26 июля по 4 августа участники проекта проводились совместные занятия музыкой, а также встречались с известными артистами и деятелями культуры.

С 4 по 18 августа на теплоходе «Президент» ребята отправились в путешествие по реке Волге. С экскурсиями они останавливались в Калязине, Угличе, Ярославле, Плесе, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани, Костроме, Мышкине.

Уникальный социальный благотворительный фестиваль «Белый пароход» основан в 2005 году в Хабаровске. Президент и художественный руководитель фестиваля оперный певец, приглашённый солист «Большого театра России», лауреат «GRAMMY-2017» Николай Диденко.

Проект направлен на поддержку и реабилитацию музыкально одаренных детей с непростыми судьбами. За 14 лет существования проекта-фестиваля в нем приняли участие более 800 детей. Более 50 выпускников благотворительной программы «Белый пароход» поступили в ведущие музыкальные учебные заведения России и зарубежья, сообщает пресс-служба благовещенской мэрии.

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#дети #конкурсы #концерты #культура

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