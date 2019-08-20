У воспитанницы Благовещенского детского дома появился шанс войти в паралимпийскую сборную страны

16-летнюю воспитанницу Благовещенского детского дома пригласили на сборы в паралимпийскую сборную России. Мечта Дарьи Мелеховой – заниматься легкой атлетикой на колясках – может исполнится уже в ближайшее время. Об этом корреспонденту Амур.инфо рассказали в социальном учреждении.

«Открою вам тайну – Дашу забирает паралимпийская сборная России, скорее всего, Даша будет занята в легкой атлетике. Это были наши мечты!», – поделилась с Амур.инфо директор Благовещенского детского дома Елена Вандышева. Уже в конце августа Дарья вылетает в Москву и приступит к тренировкам. А в начале октября девушка должна выступить на своих первых паралимпийских соревнованиях в Сочи.

Даша Мелехова родилась в Благовещенске и всю свою жизнь провела в детском доме. Из-за опорно-двигательных нарушений девушка передвигается на инвалидной коляске. Сейчас она успешно учится в 9 классе и активно занимается спортом. Армрестлинг, теннис, бочча – в этом паралимпийском, кстати, виде спорта Даше уже трудно подобрать соперника. Она не раз завоевывала первые места на спартакиадах и фестивалях в Хабаровске, Москве, недавно вернулась из Йошкар-Олы. Именно там Дарья и увидела легкоатлетов на колясках. И влюбилась в этот вид спорта с первого взгляда.

«Для игры в боччу я уже не подхожу, у меня сильно развит плечевой пояс, поэтому я хочу заняться другим спортом. Легкой атлетикой на колясках. Я всегда мечтала увидеть это! В Йошкар-Оле выступали ребята в этом виде спорта. Я снимала на телефон, но при этом я не смотрела в телефон, я смотрела в реальность, потому что было очень здорово, правда! Вообще спорт классный. Я хочу, я буду заниматься», – рассказала Дарья корреспонденту Амур.инфо. Это интервью было записано еще до того, как стало известно о приглашении в паралимпйскую сборную.

В Благовещенске для занятий легкой атлетикой на колясках условий нет. Самое главное, для этого вида спорта нужна специальная трехколесная коляска, подходящая под индивидуальные параметры спортсмена.

В детском доме радостную новость Дарье еще не сказали. В учреждении ждут подтверждающие документы из столицы. И верят, что целеустремленная девушка в спорте добьется немалых побед.