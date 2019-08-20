В день свадьбы шотландец свалился с лестницы и забыл свою жену

Шотландец в день своей свадьбы упал с лестницы и впал в кому. Когда он очнулся, то новоиспеченную супругу не узнал. Он получил столько травм, сколько бывает после ДТП.

49-летний Крис Мэллон, житель области Уэст-Лотиан, женился. Во время свадьбы он решил помочь портье отеля отнести подарки в номер для новобрачных. Но споткнулся о ступеньки и упал с высоты более 3,7 метра.

Медики сказали, что состояние Криса сравнимо с выжившим после автокатастрофы, настолько серьезными оказались травмы. Мэллон сломал череп, позвоночник, кисти рук, плечо, получил ушибы, а также повредил сердце и лёгкие.

Крис провёл десять дней в реанимации, а когда очнулся, врачи обнаружили, что он частично потерял память. «Я видела, как он пришёл в себя, но он был очень-очень смущён, потому что даже не знал, что мы женаты», — рассказала его супруга, 43-летняя Аврил.

Чтобы к супругу вернулась память, она стала напевать композицию, под которую они танцевали на торжестве. Мужчина начал подпевать, и к нему частично вернулись воспоминания.

Крис рассказал, что на торжестве выпил всего пару алкогольных напитков. «Там есть перила с одной перекладиной — с зазором в полтора метра, — вспоминает пострадавший. — Я споткнулся о ступеньку и проскользнул вперед. Следующее, что я помню, как проснулся в больнице спустя десять дней».

После этого Мэллон ещё несколько недель оставался под присмотром врачей. У него обнаружили пневмонию и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Изначально медики прогнозировали, что на восстановление потребуется полтора года, однако мужчина вернулся домой через месяц. Пока ему запрещены занятия спортом и любая интенсивная двигательная активность. Он не слышит левым ухом, не чувствует запаха и вкуса еды, сообщает «Лента.ру».

«Это чудо, что он с нами, — подчеркнула Аврил. — Он быстро идет на поправку».