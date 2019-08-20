В День знаний в Благовещенске замрет продажа спиртного

1 сентября, в День знаний, на территории Благовещенска будет запрещена продажа спиртного. Ограничение вводится в соответствии с законом Амурской области «О некоторых вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции».

О запрете продажи алкоголя информирует управление по развитию потребительского рынка и услуг администрации Благовещенска. В соответствии с законом Амурской области от 25.09.2014 года № 403-ОЗ «О некоторых вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Амурской области» продажа алкогольной продукции запрещена в День знаний. В текущем году он приходится на воскресенье, 1 сентября.

Торговать алкогольными напитками могут только в точках розничной продажи алкогольной продукции, чья деятельность связана с оказанием услуг общественного питания.