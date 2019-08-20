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сегодня, 15:55 2

В День знаний в Благовещенске замрет продажа спиртного

В День знаний в Благовещенске замрет продажа спиртного
Фото: pixabay.com

1 сентября, в День знаний, на территории Благовещенска будет запрещена продажа спиртного. Ограничение вводится в соответствии с законом Амурской области «О некоторых вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции».

О запрете продажи алкоголя информирует управление по развитию потребительского рынка и услуг администрации Благовещенска. В соответствии с законом Амурской области от 25.09.2014 года № 403-ОЗ «О некоторых вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Амурской области» продажа алкогольной продукции запрещена в День знаний. В текущем году он приходится на воскресенье, 1 сентября.

Торговать алкогольными напитками могут только в точках розничной продажи алкогольной продукции, чья деятельность связана с оказанием услуг общественного питания.

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#дети #закон #торговля #школа

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Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Родя

    Родя
    24 минуты назад

    Табак и сладости тоже запретить.

    Кабаки и ночные клубы закрыть.

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