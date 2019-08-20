В Тындинском районе сняли на видео «жуткое место для особых ритуалов»

Фото: кадр видео

Инстаграм-паблик tynda_28rus опубликовал необычное видео. Он сообщил, что место съемки – поселок Восточный Тындинского района, «завод КПД». Там, по выражению паблика, было обнаружено «жуткое место для особых ритуалов».

Видео: instagram.com/tynda_28rus

Пользователи Инстаграма предположили, что помещение, которое видно в кадре, так оформили сатанисты. Другие написали, что сатанисты здесь ни при чем, а помещение оформлено подобным образом для проведения игры в страйкбол.

ИА «Амур.инфо» попросило прокомментировать эту информацию пресс-службу УМВД России по Амурской области. Полиция проверила данные сведения. «Противозаконных действий не установлено. Это один из клубов, который проводит игры, приближенные к реальности, сделал такой антураж», – объяснили в ведомстве.