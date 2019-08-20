Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:45 0

В Тындинском районе сняли на видео «жуткое место для особых ритуалов»

В Тындинском районе сняли на видео «жуткое место для особых ритуалов»
Фото: кадр видео

Инстаграм-паблик tynda_28rus опубликовал необычное видео. Он сообщил, что место съемки – поселок Восточный Тындинского района, «завод КПД». Там, по выражению паблика, было обнаружено «жуткое место для особых ритуалов».

Видео: instagram.com/tynda_28rus

Пользователи Инстаграма предположили, что помещение, которое видно в кадре, так оформили сатанисты. Другие написали, что сатанисты здесь ни при чем, а помещение оформлено подобным образом для проведения игры в страйкбол.

ИА «Амур.инфо» попросило прокомментировать эту информацию пресс-службу УМВД России по Амурской области. Полиция проверила данные сведения. «Противозаконных действий не установлено. Это один из клубов, который проводит игры, приближенные к реальности, сделал такой антураж», – объяснили в ведомстве.

Просмотров всего: 430

#интернет

распечатать


Происшествия 1

На строительстве Амурского ГПЗ рабочий получил смертельные травмы
Происшествия 14

Появилось видео задержания в Благовещенске инспектора таможни

Происшествия 7

В Благовещенском районе граждане Китая незаконно добывали песок (фото)
Общество 18

Благовещенец увидел в логотипе бренда одежды элементы нацистской символики (фото)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь