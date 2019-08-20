Амурские власти закупят для подтопленцев более 4 тысяч кубометров дров

Фото: Пресс-служба министерства ЖКХ Амурской области

В Амурской области по распоряжению губернатора Василия Орлова началась работа по завозу дров в районы, пострадавшие от паводка. Более 4 000 кубических метров дров будет доставлено подтопленцам.

«Работа по завозу дров уже началась и будет выполнена в период с 20 августа по 30 сентября текущего года. На сегодняшний день министерством ЖКХ уже заключены контракты на покупку 800 кубических метров для сел Норск и Бысса. В сёла Мазановского района будет доставлено 600 кубометров дров», – рассказал министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев.

По информации пресс-службы областного министерства ЖКХ, до 30 сентября в Мазановский район будет поставлено еще дополнительно 2 200 кубометров дров.