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сегодня, 15:40 0

Амурские власти закупят для подтопленцев более 4 тысяч кубометров дров

Амурские власти закупят для подтопленцев более 4 тысяч кубометров дров
Фото: Пресс-служба министерства ЖКХ Амурской области

В Амурской области по распоряжению губернатора Василия Орлова началась работа по завозу дров в районы, пострадавшие от паводка. Более 4 000 кубических метров дров будет доставлено подтопленцам.

«Работа по завозу дров уже началась и будет выполнена в период с 20 августа по 30 сентября текущего года. На сегодняшний день министерством ЖКХ уже заключены контракты на покупку 800 кубических метров для сел Норск и Бысса. В сёла Мазановского района будет доставлено 600 кубометров дров», – рассказал министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев.

По информации пресс-службы областного министерства ЖКХ, до 30 сентября в Мазановский район будет поставлено еще дополнительно 2 200 кубометров дров.

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#наводнение #областная власть

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