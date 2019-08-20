В Амурской области открывается сезон охоты на водоплавающую дичь

В субботу, 24 августа, в Амурской области открывается сезон охоты на водоплавающую, а также степную и полевую дичь. Суточная норма добычи на одного охотника – пять особей. Фазанов трогать нельзя.

В преддверии сезона дирекция по охране и использованию объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий Амурской области напоминает о запрете ведения охоты на особо охраняемых территориях. Все заказники обозначены аншлагами, установленными на подъездных дорогах. Согласно общим правилам, перед выходом каждый охотник обязан ознакомиться с границами территорий.

Нарушение границ охотничьего хозяйства, указанного в путевке, чревато административной ответственностью. За незаконную охоту, согласно статье 258 УК РФ «Незаконная охота» предусмотрена уголовная ответственность. Кроме того, на особо охраняемых территориях запрещено находиться с оружием и собаками.

Существует и ряд других ограничений. Режим заказников установлен недавно вступившим в силу постановлением правительства Амурской области № 446 от 09.08.2019, которое было опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации 14 августа. Ознакомиться с ним можно на сайте дирекции. Сезон охоты стартует 24 августа и продлится до 15 октября.