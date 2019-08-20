В Благовещенске пройдут «медовые» выходные

Фото: amurobl.ru

Ярмарка амурских товаропроизводителей в Благовещенске готовит для амурчан и гостей Приамурья «сладкие» выходные. Два дня – суббота и воскресенье 24 и 25 августа – станут тематическими и будут посвящены меду.

Все отделы сельскохозяйственной ярмарки готовят для посетителей сюрпризы. Например, в мясном ряду можно будет найти шашлык, приготовленный в особом медовом маринаде. Любителям экзотики предложат полуфабрикаты – вареники с начинкой из меда и грецких орехов. Продавцы рыбы расскажут, как делать вкусные медовые заправки. А кондитеры украсят свои прилавки сладостями, приготовленными с добавлением пчелиного лакомства.

Центральной площадкой ярмарки станет павильон производителей экологически чистого амурского меда, где пройдет мастер-класс по откачке этого ценного продукта.

«Мы привезем в наш магазин настоящую ручную медогонку, рамки и на месте покажем, как добывается мед. Все желающие смогут попробовать свои силы и почувствовать, легко ли это – быть пчеловодом. Свежий мед тут же можно будет попробовать и купить. Покупателям, кстати, мы дарим подарки», – цитирует предпринимателя Вадима Сухоруких пресс-служба министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области.

Ярмарка амурских производителей заработала в Благовещенске в июне этого года. Она разместилась на площади более 1 200 квадратных метров и рассчитана на 60 торговых мест. Свою продукцию здесь представляют предприниматели со всей области. Посетителям предлагают свежее мясо, птицу, рыбу, яйца, консервированные продукты, дикоросы, ягоды, выпечку, кондитерские изделия, молоко.

Чтобы привлечь внимание к местной продукции, в течение двух месяцев на ярмарке решили проводить тематические выходные. В прошлый раз фермеры отмечали День арбуза, а следующие нерабочие дни решили сделать ягодно-ореховыми. Также в перспективе планируется провести День вареника и День сладкоежки.

Мастер-класс по откачке меда начнется 24 августа в 12:00 возле магазина «Здравоешка». Фермерская ярмарка работает ежедневно с 09:00 до 21:00 в ТЦ «Флагман», гипермаркет «Самбери».