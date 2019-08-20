Врачи не реагировали на жалобы ребенка, и он умер

В английском графстве Эссекс семья расследует гибель сына. Он умер через четыре дня после осмотра врачей — его привели к ним с жалобами на загадочную болезнь. Но врачи решили, что ребенка укусило насекомое.

Как говорят родители 9-летнего Остина О'Дауда (Austin O'Dowd), их ребенок около года страдал от непонятного заболевания. Впервые он побывал в больнице 30 октября прошлого года с жалобами на боли в желудке, рассказал его отец, 64-летнего Винсент (Vincent). Потом было еще 12 обращений, и каждый раз эскулапы отправляли Остина домой, говоря, что он здоров.

За несколько недель до смерти у О'Дауда воспалился глаз, он страдал от диареи и рвоты. Врачи заключили, что ребенка укусило насекомое, и отказались от дальнейшего обследования. Через четыре дня после приема ребенок умер.

«Я считаю, что его смерть произошла по вине больницы, — подчеркивает Винсент. — А ирония заключается в том, что он сам мечтал стать доктором». Семья О'Дауда самостоятельно выясняет причину гибели сына.

В 2018 году сообщалось, что шестилетняя девочка из США скончалась от гриппа спустя всего несколько часов после осмотра врачей, которые пообещали ей выздоровление. Ей прописали сильнодействующий препарат и посоветовали пить больше воды. Несмотря на рекомендации, пациентка умерла.